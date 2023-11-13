Росіяни чекають температуру нижче нуля для масованих обстрілів - Міненерго

Росія завдаватиме масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, коли температура повітря довго буде нижче нуля, кажуть у Міненерго.

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У той період, коли в нашій країні температура повітря довго буде нижче нуля, росіяни спробують домогтися блекаутів - Міненерго / колаж Главред, фото УНІАН

Країна-агресор Росія завдаватиме масованих ракетних ударів щодо енергетичної інфраструктури України у той період, коли в нашій країні температура повітря довго буде нижче нуля. Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі єдиного телемарафону.

"Мені здається, вони чекають істотного падіння температури, щоб вона довгий час трималася на мінусі, і тоді будуть наносити удари. В такому випадку, безумовно, низька температура приносить шкоду. Насправді тут немає якоїсь позначки, будь – яка мінусова температура вже підвищує ризики", - сказав він.

Керівник Міненерго додав, що поки не фіксується таких масованих атак, які були 10 жовтня 2022 року, коли росіяни використовували до ста ракет.

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"У нас є інформація, що вони до цього готуються, ми будемо відповідним чином реагувати", – зазначив він.

Ситуація в енергосистемі України

Нагадаємо, окупанти агресора Росії взимку можуть знову повторити акти енергетичного терору, але вже у великих масштабах. Україні потрібно захистити свої міста, енергоінфраструктуру і коридори в Чорному морі, щоб вистояти в битві і здобути перемогу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Однак, як заявляв міністр енергетики Герман Галущенко, енергетична система України повністю готова до зими, вперше зробили і систему захисту від ракетних атак агресора Росії. Єдиною загрозою енергетики є обстріли окупантів і в країні можливі блекаути, але вони будуть короткочасними.

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