В Україні - повітряна тривога: на Хмельниччині прогриміли вибухи

Вранці в четвер, 16 листопада, в Хмельницької області пролунали вибухи. У регіоні працює протиповітряна оборона. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Жителі Хмельницького району могли чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", - написав він у Facebook.
Повітряна тривога на Хмельниччині була оголошена о 6:38. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Хмельницькій та Чернівецькій областях. За даними військових, в напрямку зазначених областей рухалася група ударних дронів.
"Старокостянтинів – залишайтеся в укриттях", - йдеться в повідомленні.
О 8:10 повітряну тривогу оголосили в столиці, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Військові повідомили про загрозу застосування балістики в північних регіонах.
Станом на 8:20 повітряну тривогу в столиці України, а також у Київській, Чернігівській та Сумській областях скасували.
"Відбій небезпеки. Загроза ударних БПЛА залишається для Хмельниччини. Залишайтеся в укриттях!", - повідомили у Повітряних силах
Удар дронами біля Хмельницької АЕС
У ніч на 25 жовтня Росія вдарила дронами по території Хмельницької АЕС. Вибухом було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. Через це Славута і Нетішин залишилися без світла. Також були тимчасово знеструмлені споживачі в Кіровоградській, Чернігівській та Київській областях.
Для удару окупанти застосували 11 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БПЛА.
Пізніше з'явилися подробиці про постраждалих. У реанімації опинилися двоє людей, вони у важкому стані.
Президент України Володимир Зеленський після російської атаки закликав партнерів посилити українську ППО і посилити санкції проти РФ.
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