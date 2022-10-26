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"Десатанізація" України: в ISW пояснили, навіщо в РФ війну намагаються пов'язати з релігійними ідеями

26 жовтня 2022, 06:37

Помічник секретаря Радбезу РФ Павлов заявив, що в Україні варто провести "десатанізацію". За його словами, Україна перетворилася на "тоталітарну гіперсекту".

Володимир Путін
Володимир Путін / kremlin.ru

В Росії офіційні особи намагаються пов'язати війну в Україні з релігійними концепціями. Зокрема, звучать заклики проголосити метою війни "повну десатанізацію". Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що це робиться для того, щоби задовольнити групи релігійних меншин в російських збройних силах.

"Помічник секретаря Ради Безпеки Росії Олексій Павлов розширив заяви глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова 25 жовтня про те, що метою війни в Україні повинна бути "повна десатанізація". Павлов стверджував, що українським суспільством керують "фанатики", які прагнуть відмовитися від цінностей російської православної церкви, ісламу та іудаїзму", – пише ISW, посилаючись на російські джерела.

Зазначається, що Кадиров перед цим заявив, що війна проти України тепер є джихадом проти українського "сатанізму".

"Ці заяви можуть свідчити про бажання відвернути інакомислення серед груп релігійних меншин у Збройних силах Росії", – зазначають експерти.

Також в ISW також нагадали, що недавні розколи між військовослужбовцями-мусульманами і немусульманами спричинили спалахи насильства в російських лавах.

У російському Радбезі побачили "сотні сект" в Україні

Помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлов заявив, що в Україні варто провести "десатанізацію". За його словами, Україна перетворилася на "тоталітарну гіперсекту", де громадяни відмовилися від православних цінностей, тому "десатанізація" стає нагальним питанням. Павлов вважає, що точна кількість сект в Україні невідома, але "рахунок йде на сотні".

"Вважаю, що з продовженням спеціальної військової операції стає все більш нагальним проведення десатанізації України, або, як влучно висловився глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров, її "повної дешайтанізації", - заявив Павлов.

Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив Збройні Сили України в обстрілі російських регіонів і висловив невдоволення "слабкими відповідями" РФ. Він закликав "стирати з землі" українські міста.

"Ми відповідаємо слабо. Якщо прилетів снаряд в нашу сторону, в наш регіон, то треба стерти з землі міста, щоби було видно дальній горизонт, щоб розуміли, що не можна навіть подумати стріляти в нашу сторону", – сказав Кадиров.

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