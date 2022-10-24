ЗСУ у Херсонській області звільнили від військ РФ понад 90 населених пунктів - ОК Південь

Армія України на Херсонщині продовжує битися з російськими окупаційними підрозділами за один із стратегічних маршрутів.
Сили оборони України звільнили від окупаційних військ Росії вже понад 90 населених пунктів у Херсонської області. Там проводяться заходи щодо стабілізації ситуації. Українські війська ведуть бої із загарбниками за один із стратегічних шляхів, який активно утримують росіяни. Про це заявили в Оперативному командуванні Південь.
Як повідомляє пресслужба ОК Південь, ЗСУ звільнили від російської окупаційної армії вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області.
Там живуть близько 12 тисяч осіб. На даний час на територіях проводяться заходи щодо стабілізації ситуації.
Також у військах України розповіли, що йдуть бої з окупантами РФ за один із стратегічних шляхів. Росіяни серйозно тримаються за маршрут.
"Ця дорога дійсно стратегічно важлива, через це вони (загарбники, - ред.) так за неї наполегливо тримаються", - підкреслив один з бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка.
Ситуація у Херсонській області
ЗСУ продовжують проводити військову операцію щодо деокупації Херсонської області. За даними Генштабу, окупований Херсон покинула частина населення. Російські окупанти готуються до вуличних боїв у місті.
Під час спецоперації української армії на Херсонщині росіяни втекли з двох населених пунктів - Чарівного і Чкалового. Ворог евакуював своїх офіцерів з Берислава. Почастішали мародерства і грабежі місцевих жителів з боку окупантів.
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів про те, що російські війська готуються не до виходу, а до утримання окупованого Херсона.
У них буде два варіанти – залишити місто або потрапити в оточення ЗСУ. На думку Буданова, українські війська можуть звільнити Херсон до кінця року.
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