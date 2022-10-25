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Президент Німеччини пообіцяв Україні серйозну військову допомогу: підсумки візиту до Києва

25 жовтня 2022, 23:25

Німеччина пообіцяла передати Україні чотири сучасні системи ППО IRIS-T.

Штайнмайер, Зеленський
Штайнмаєр, Зеленський / Офіс президента

25 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер приїхав в Україну з офіційним візитом.

На пресконференції, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він заявив, що Німеччина передасть Україні ракетні системи залпового вогню MARS і гаубиці PzH 2000.

"Я сьогодні пообіцяв пану президенту, що скоро будуть передані дві системи MARS і також будуть чотири наші гаубиці PzH 2000. Протягом наступних днів вони будуть передані Україні", - заявив Штайнмаєр.

Також, Німеччина пообіцяла передати Україні чотири сучасних системи ППО IRIS-t, одну з яких вже отримали бійці ЗСУ.

За словами Штайнмаєра, несправедливий мир між Росією і Україною, який хоче укласти президент РФ Володимир Путін, може призвести лише до нової війни.

"Багато хто вимагає припинення війни, перемир'я, а ви сказали, пане президенте (Зеленський - ред.), що Україна хоче досягти справедливого миру. Я поділяю вашу думку, істинного миру не буде без справедливості і несправедливий мир, який може укласти Путін, може викликати тільки нову війну", - заявив президент ФРН.

Німецькі IRIS-T демонструє потужні результати

При цьому, президент України Володимир Зеленський заявив, що німецька протиповітряна оборона IRIS демонструє потужні результати, проте однієї системи для України недостатньо.

"Хочу подякувати за підтримку України, суверенітет, територіальну цілісність. У нас сьогодні паралельно дуже важлива подія проходить в Німеччині. Обговорюють майбутнє відновлення України. Я знаю, що ви були в Чернігівській області", - заявив Зеленський.

ППО IRIS-T (SLM)

IRIS-T - найбільш сучасна система ППО, яка вироблялася в ФРН. Розробка таких ЗРС була закінчена тільки в 2014 році. Їх ключове завдання - захист цивільного населення від ворожих ракетних ударів.

Відомо, що ракета такого ППО оснащена інфрачервоною головкою, яка наводить її на ціль. Причому відбувається все без випромінювання, ракета не показує своєї присутності. Ракета може потрапити в ціль на відстані до 40 кілометрів, проте головка самонаведення захоплює ціль лише з відстані 20 км.

Судячи з усього, системи IRIS-T оснащені німецькими радарами TRML-4D. Вони можуть працювати над відстеженням понад півтори тисячі цілей в режимі реального часу. Радар на відстані 250 кілометрів виявляє літак, а на 120 км проводить супровід цілі і наводить ракети.

До 11 жовтня IRIS-T (SLM) Німеччина нікому не постачала. Тому Україна стала першою державою, яка отримала цей ЗРК.

Нагадаємо, наприкінці вересня посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Берлін планував вже в жовтні передати Україні ППО IRIS-T. За її словами, на політичному рівні вже прийнято рішення про передачу Києву озброєння, якого немає на балансі навіть німецької армії.

Надходила інформація, що поставки IRIS-T повинні були бути запущені в листопаді, проте вчора, 10 жовтня, глава Міноборони Німеччини Христині Ламбрехт заявила про передачу ППО Україні "в найближчі дні".

Її заява прозвучала після масованого ракетного удару Росії по Україні.

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