Третина киян вже мають тепло та воду, решті повернуть до ранку - Кличко

Сьогодні ворог поцілив у кілька об’єктів критичної інфраструктури столиці, тож є пошкодження електромереж і дефіцит постачання електроенергії.

Кличко повідомив, що електро- та водопостачання у Києві буде відновлено до ранку суботи / Facebook

Третина мешканців Києва вже мають тепло- та водопостачання, а енергопостачання є в 40% домівок киян. Наразі міські служби працюють над тим, щоб до ранку повернути всім жителям столиці тепло та воду. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в ефірі телемарафону.

"По кількох об’єктах критичної інфраструктури столиці були сьогодні ураження. Так, є дефіцит постачання електроенергії. Є пошкодження електромереж. Третина киян наразі – з водою та теплом. 40 відсотків – з енергопостачанням, хоча відключення енергії є", - повідомив Кличко.

Він запевнив, що міські служби працюють, щоб до ранку повернути тепло і воду всім жителям столиці. "Енергетики працюють, аби стабілізувати систему енергопостачання", - сказав він.

Кличко також зазначив, що завтра в столиці додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть маршрути метрополітену.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та низці областей держави відбулися вибухи. Частково це було спрацювання протиповітряної оборони, проте у деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об’єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п’яти під’їздів будинку.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної і технічної води.

У країні-агресорці Росії виступили із цинічною заявою щодо масованої ракетної атаки на Україну. Поки російські снаряди вбивали мирних українців та руйнували інфраструктуру нашої країни, у Кремлі назвали свої воєнні злочини "гуманітарною ракетною атакою".

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