"Ракети добра": кремлівські поплічники вразили цинізмом щодо масованої атаки на Україну

Метою нищівних ударів по Україні в РФ назвали "припинення війни та припинення окупації України країнами НАТО".

Кремлівські поплічники вразили цинізмом щодо масованої атаки на Україну / Полтавська ОВА, УНІАН

У країні-агресорці Росії виступили із цинічною заявою щодо масованої ракетної атаки на Україну. Поки російські снаряди вбивали мирних українців та руйнували інфраструктуру нашої країни, у Кремлі назвали свої воєнні злочини "гуманітарною ракетною атакою". Саме так висловився ексчлен Держдуми Сергій Марков.

У своєму Telegram-каналі Марков збрехав, що російські загарбники б'ють по Україні, тому що ЗСУ нібито "завдають ударів по інфраструктурі Донбасу".

Окрім того, кремлівський поплічник цинічно заявив: "Ці ракетні удари ніколи не б'ють по житлових кварталах міст України. Ці ракетні удари не б'ють посеред ночі, коли всі сплять. Вони б'ють увечері чи вранці".

Ба більше, він видав, що російські ракети, які вбивають українців – "це ракети добра". А метою нищівних ударів по Україні Марков назвав "припинення війни та припинення окупації України країнами НАТО".

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та низці областей держави відбулися вибухи. Частково це було спрацювання протиповітряної оборони, проте у деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об’єктах.

У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок. Внаслідок цього загинули дві людини, ще шестеро отримали травми, серед них троє дітей. Під завалами можуть перебувати дві людини, з них одна дитина.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної і технічної води.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав кількість ракет, які випустила РФ по Україні. За його словами, загалом було випущено по об’єктам критичної інфраструктури України 76 ракет. З них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П).

Через пошкодження енергооб'єктів в Україні ввели режим надзвичайно ситуації. "В результаті обстрілів в системі істотно збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним", - йдеться в повідомленні.

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