'Треба багато зброї': Карась пояснив, як Захід може відреагувати на залякування РФ

Зараз відбувається вибивання впливу Росії з географії всього світу, від Африки до Південної Америки, вважає Карась.

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Карась наголосив на важливості передачі зброї Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, Bundeswehr

В інтервʼю Главреду військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась розповів, чи може Захід якось відреагувати на російські лякалки.

"Було б добре, щоб Захід передав нам більше кулеметів, гранатометів, мінометних мін, дронів, просто автомобілів - це була б найкраща реакція. Тому Путін зробив заяву - ще 100 "Бредлі", 20 САУ. Та навіть 100 тисяч гвинтівок М-16 було б краще для нашої піхоти. Бо під час штурмових дій гарний автомат, який краще і гучніше стріляє - це те, що зробить піхоту та десантно-штурмові частини щасливими", - пояснив Карась.

Він також додав, що Захід і так передає нам озброєння, але його мало. Нападати на Росію немає сенсу, бо українська армія і так же її перемелює. Тому вкотре наголосив, що треба давати нам більше боєприпасів.

"Вони ж цинічно до цього підходять - мовляв, навіщо Заходу воювати з Росією, коли воює Україна, українці гинуть, просто давай їм озброєння. Але якщо по справедливості, треба давати цього озброєння більше, а не чекати кожних півроку якоїсь партії. Якщо ми вже прорвемо і вийдемо на більш оптимістичні результати, тоді нам треба давати тільки зброю, щоб ми відразу погнали їх та довели до кризи. А не так, що після успішного контрнаступу Захід чекає ще півроку-рік, а росіяни у цей час риють нові окопи. Це з боку наших союзників значною мірою є непорядним, тому що ми для них руйнуємо РФ, і вони від цього отримують величезні плюси - геополітичні, газові, торговельні", - пояснив військовослужбовець.

Карась також додав, що зараз відбувається вибивання впливу Росії з географії всього світу, від Африки до Південної Америки, тому що вона всюди слаба.

"І це ми своєю кровʼю виконали задачу, яка була в інтересах багатьох країн Заходу. На жаль, допомоги багато, але хотілося б більше", - наголосив експерт.

Хто такий Євген Карась Євген Карась – український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14 (рух Суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного із підрозділів, повідомляє Вікіпедія.

Дивіться відео інтервʼю Євгена Карася Главреду про ситуацію на фронтах:

Військова допомога Україні

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