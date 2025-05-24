Дві стіни не врятують: в ДСНС попередили українців, як захиститися від дронів РФ

Що сказав Петров:
- Посилена бойова частина Шахеда стала вкрай небезпечною
- Під час прямого влучання дрона у будинок люди можуть загинути
Під час перших масованих атак країни-агресорки Росії на Україну чимало людей користувалися правилом двох стін, щоб захистити себе від ворожого удару. Протягом кількох місяців це правильно справді працювало, однак зараз ситуація змінилася. Це продемонструвала і ворожа атака на столицю цієї ночі.
Як повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров в етері 24 каналу, російські дрони типу "Шахед" стали настільки потужними, що дві стіни вже не врятують під час прямого влучання.
"Люди досі вважають, що пересидіти й перечекати вдома – це панацея. Проте ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину", - наголосив він.
Тому під час прямого влучання Шахеда у будинок приміщення може повністю вигоріти за лічені хвилини і при цьому рятувальникам буде надзвичайно складно загасити пожежу через високу температуру.
"Тому дуже небезпечно. Вже не можемо говорити про те, що дві стіни зараз можуть захистити", - додав Петров.
Через це під час повітряних тривог краще перебувати не вдома, а в спеціально обладнаних укриттях, які зможуть витримати удар модернізованих дронів РФ.
Атака на Київ 24 травня - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що атака країни-агресорки Росії по Києву у ніч на суботу, 24 травня, була однією з наймасованіших комбінованих атак. Ворог удосконалив власні тактики застосування дронів й одночасно бив балістикою.
Згодом стало відомо, що у багатоповерхівці на Оболоні, в яку влучили уламки внаслідок атаки, загорівся фактично весь під'їзд. Там триває пошукова операція, працюють вибухотехніки. Попередньо, немає інформації про жертв.
Згодом у Повітряних силах розповіли, що окупанти вночі запустили по Україні 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 – ракети летіли по Києві, Дніпропетровщині, Одещині та Запорізькій області. Також упродовж ночі ворог атакував 250-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
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Що таке ДСНС?
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.
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