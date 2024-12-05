Трамп може вмовити КНДР: чи прийде кінець військовій підтримці Путіна - Клочок

Лідер КНДР може пообіцяти не посилати додаткових військових підрозділів для підсилення армії Путіна.

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Трамп і Кім можуть піти на певні домовленості / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Що сказав Клочок:

Трамп може домовитися з Кімом про зменшення військової потужності Росії

Участь у війні Кіму на руку, адже корейці проходять навчання в умовах при бойових діях

Ядерна програма - це головна ціна допомоги Північної Кореї Росії

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може вимагати від очільника КНДР Кім Чен Ина деяких поступок. Йдеться про зменшення співпраці між Росією та Північною Кореєю.

Ба більше, як переконаний керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок, Кім навіть погодиться на це.

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До прикладу, він обіцятиме не посилати додаткових військових підрозділів до Російської Федерації.

Участь Північної Кореї у війні РФ та України

Коментуючи питання військової підтримки режиму Путіна, Клочок припускає, що КНДР може обмежити її поставки.

"Але це не означає повної відмови від військової присутності, тому що на даний момент північнокорейці перебувають на території Росії, не беруть участі безпосередньо у військових діях, але проходять навчання в умовах при бойових діях", - сказав Клочок в інтерв'ю Главреду.

Клочок пояснює, що їх не використовують як штурмові загони, але вони вчаться вести штурми та оволодівають навичками ведення сучасної війни із застосуванням надсучасних засобів.

"І це дуже важливо й надзвичайно цінно для Кім Чен Ина. Хоча все це випливає з міжнародних договорів. Адже вони підписали з Росією договір про стратегічне партнерство, тому, відповідно, на території Росії знаходяться північнокорейці, які надають допомогу. Не в умовах активних бойових дій, а поблизу зон бойових дій. Я і раніше скептично ставився до ідеї використання Північної Кореї як "гарматного м’яса" на фронті, і ця думка залишається незмінною. Північна Корея не буде цього робити – вона навчає своїх солдатів, готує свої військові підрозділи, і потім ці підрозділи стануть суттєвим аргументом у переговорному процесі, зокрема на Корейському півострові, у відносинах із Південною Кореєю", - каже експерт.

Чи виведе Кім війська з Росії?

Таким чином, за словами Клочка, Північна Корея зможе протиставити Південній Кореї навчених солдатів, які отримали досвід перебування в зоні бойових дій і мають розуміння того, що таке сучасна війна, та знання того, як вона ведеться сьогодні.

Армія КНДР / Инфографика: Главред

"Тому Кім не буде виводити війська з Росії. Щодо обсягів допомоги, Кім, власне кажучи, постійно веде торг: то збільшує обсяги, то зменшує, вимагаючи від РФ тих чи інших поступок та участі в його інфраструктурних проєктах. Наприклад, розширення пропускної спроможності портів, будівництваекономічних зон та виробництво зброї в цих зонах. Це також інвестиції в важку промисловість. А ще це енергоносії – якщо раніше Північна Корея залежала лише від китайських поставок енергоносіїв, то тепер отримує великі обсяги нафтопродуктів із Росії", - вважає експерт.

Для чого КНДР співпрацювати з Росією?

Окрім цього, Клочок стверджує, що це навіть позначилося на ціні палива на побутовому ринку для громадян Північної Кореї: ціна знизилася.

Що отримала Північна Корея:

Певний обсяг став доступним простим громадянам, що позначається також на цінах на харчові продукти;

Сезонне зростання цін, як це зазвичай трапляється в Північній Кореї, зупинилося;

В окремих категоріях ціни навіть знизилися.

Однак, як підсумовує Клочок, головна ціна допомоги Північної Кореї Росії — це ядерна програма. Експерт пояснює, що це, в першу чергу, питання створення нових видів ракетного озброєння, підводних човнів, які є мрією Кім Чен Ина, а також запуску сузірʼя супутників-розвідників, які Північна Корея планує реалізувати в найближчі роки.

Північна Корея і Південна Корея / Инфографика: Главред

"Вона працює над цим у прискореному режимі. Це також ціна, яку Росія платить: передача технологій, які дозволять Північній Кореї запускати власні розвідувальні супутники, які зможуть вести спостереження за Південною Кореєю, що надасть Кімові можливість краще розуміти оперативну ситуацію на Корейському півострові. І це лякає Сеул як серед консерваторів, так і серед демократів", - резюмував Клочок.

Інші важливі прогнози Валерія Клочка - що відомо

Як повідомляв Главред, експерт Валерій Клочок також пояснив, чи будуть США інвестувати в Україну. За його словами, єдина проблема полягає в тому, як захистити ці інвестиції.

Також експерт висунув думку, що Трамп хоче розірвати зв'язок Росії і Китаю. Саме протистояння новообраного очільника Штатів з Пекіном може вплинути на розвиток війна між Росією та Україною.

Окрім цього, Клочок прокоментував непередбачувану відповідь Трампа впертості диктатора РФ. Він пояснив, чи може Путін нарватися на Томагавки.

Інші новини про Трампа:

Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога". З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому. З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії. З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії. З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства. З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання. 2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу. З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання. З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

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