Зеленський показав відео моменту влучання російської ракети по ТРЦ в Кременчуці

Російська ракета цілеспрямовано вдарила саме по цьому об'єкту.
Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які вдарили по містах України становить вже 2811. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей. Один з таких доказів - відео. Щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговому центру в Кременчуці", - сказав президент і показав момент влучання російської ракети в ТРЦ.
Російська ракета цілеспрямовано вдарила саме по цьому об'єкту.
"Вони хотіли вбити якомога більше людей в мирному місті, в звичайному торговому центрі. За цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія відповідатиме. На полі бою в Україні, посиленням санкцій і обов'язково - в трибуналі", - додав президент.
Ракетний удар по Кременчуку
Нагадаємо, 27 червня, окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області.
Як повідомляє заступник голови МЗС Еміне Джапарова, в ході удару по Кременчуку окупанти потрапили в ТЦ "Амстор".
Пізніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що росіяни влучили ракетами в людне місце.
Також стало відомо про перших загиблих і десятках постраждалих.
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