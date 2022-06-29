Зеленський показав відео моменту влучання російської ракети по ТРЦ в Кременчуці

Володимир Зеленський / president.gov.ua, скріншот

Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які вдарили по містах України становить вже 2811. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей. Один з таких доказів - відео. Щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговому центру в Кременчуці", - сказав президент і показав момент влучання російської ракети в ТРЦ.

Російська ракета цілеспрямовано вдарила саме по цьому об'єкту.

"Вони хотіли вбити якомога більше людей в мирному місті, в звичайному торговому центрі. За цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія відповідатиме. На полі бою в Україні, посиленням санкцій і обов'язково - в трибуналі", - додав президент.

Ракетний удар по Кременчуку

Нагадаємо, 27 червня, окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області.

Як повідомляє заступник голови МЗС Еміне Джапарова, в ході удару по Кременчуку окупанти потрапили в ТЦ "Амстор".

Пізніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що росіяни влучили ракетами в людне місце.

Також стало відомо про перших загиблих і десятках постраждалих.

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