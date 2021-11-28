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Масово розпилюють отруту: у Дніпрі вулиці усипані трупами кажанів

28 листопада 2021, 19:21

Зараз кажани шукають схованку під зимівлю.

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Летючі миші / Дніпро оперативний

В Дніпрі стали масово труїти кажанів.

Як повідомляє Дніпро Оперативний, на житловому масиві Перемога пішохідна зона усипана мертвими крилатими.

Місцеві жителі житлового масиву Перемога-2 скаржаться на те, що на вулицях почали масово труїти кажанів.

Безліч мертвих крилатих виявили біля багатоповерхівки на Мандриківській, 149.

Водночас зазначається, що зараз кажани шукають схованку під зимівлю.

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Тому можуть забиратися в будинки місцевих жителів.

"Якщо у ваш будинок залетить подібна, то просто накрийте її рушником і акуратно винесіть назовні, адже всі види мешкають в Україні кажанів занесені в національну Червону книгу", - акцентували в телеграм-каналі.

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