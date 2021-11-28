Масово розпилюють отруту: у Дніпрі вулиці усипані трупами кажанів

Зараз кажани шукають схованку під зимівлю.
В Дніпрі стали масово труїти кажанів.
Як повідомляє Дніпро Оперативний, на житловому масиві Перемога пішохідна зона усипана мертвими крилатими.
Місцеві жителі житлового масиву Перемога-2 скаржаться на те, що на вулицях почали масово труїти кажанів.
Безліч мертвих крилатих виявили біля багатоповерхівки на Мандриківській, 149.
Водночас зазначається, що зараз кажани шукають схованку під зимівлю.
Тому можуть забиратися в будинки місцевих жителів.
"Якщо у ваш будинок залетить подібна, то просто накрийте її рушником і акуратно винесіть назовні, адже всі види мешкають в Україні кажанів занесені в національну Червону книгу", - акцентували в телеграм-каналі.
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