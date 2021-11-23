Тіло знайшли посеред вулиці: на Одещині чоловік спалив труп знайомої, з яким прожив 2 тижні

Обгоріле тіло жінки знайшли посеред вулиці / КУ "Муніципальна Варта" Чорноморська

У місті Чорноморськ Одеської області місцевий житель намагався спалити тіло жінки, яка померла у нього вдома від передозування наркотиками.

Як повідомили у комунальній установі "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради, сьогодні о 08:50 стало відомо про обгоріле тіло, яке знаходиться біля бойлерної по вул.Вітрильна, 7.

"Після перевірки прилеглої території, опитавши ймовірних свідків, осіб без постійного місця проживання, нашим працівникам стало відомо про чоловіка, який розповідав, що спалив тіло своєї знайомої, яка померла у нього вдома ще 2 тижні тому в результаті передозування наркотиками", - йдеться в повідомленні.

читайте такожНа Миколаєві п'яний чоловік облив бензином і на смерть спалив тещуПриблизно о 09: 50, встановивши місце проживання підозрюваного, комунальники викликали дільничного інспектора поліції, разом з яким зайшли в квартиру, де чоловік зізнався у скоєному.

Фото: КУ "Муніципальна Варта" Чорноморська

Фото: КУ "Муніципальна Варта" Чорноморська

Зараз затриманим займаються працівники Чорноморського відділу поліції.

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Раніше ми повідомляли, що у Вінницькій області 25-річний хлопець живцем спалив власного родича. При цьому його жертва була інвалідом.

Вбивця спланував свою справу. Він дочекався поки родич засне, облив його бензином і підпалив. 56-річний загиблий, який пересувався за допомогою милиць, помер на місці.

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