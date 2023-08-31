"Традиційні заходи": експерт назвав українцям прості способи пережити блекаути

Як говорить експерт Володимир Омельченко, у деяких власників приватних будинків ситуація в зиму 2023/2024 може скластися цілком потрібним чином.

https://glavred.net/ukraine/tradicionnye-meropriyatiya-ekspert-nazval-ukraincam-prostye-sposoby-perezhit-blekauty-10497091.html Посилання скопійоване

В першу чергу, каже Володимир Омельченко, людям потрібно зайнятися тепломодернізацією житла / колаж Главред, фото УНІАН і Iclub.energy

Є певний протокол дій, який потрібно дотримуватися українцям в умовах прийдешньої зими через можливі обстріли російських окупантів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Америки тут я не відкрию, тому що це традиційні заходи. Для жителів великих міст, це перш за все тепломодернізація приміщень. Також варто запастися системами накопичення електричної енергії - павербанками, автономними пальниками для приготування їжі. Крім того, можна обладнати будинки розумними розетками, які теж допомагають економити електричну енергію ‒ та й в цілому споживати її більш розумно ‒ уникаючи надмірних навантажень у вечірній період і розподіляти такі навантаження на день чи ніч", ‒ сказав він.

Як говорить Омельченко, у деяких власників приватних будинків ситуація в зиму 2023/2024 може скластися цілком потрібним чином.

відео дня

"Для приватних будинків ситуація не настільки критична, тому що там все-таки у людей можуть бути твердопаливні котли. І якщо у людини є запас пелет, дров або вугілля, він переживе зиму самостійно. Безумовно, варто купити LED-лампи, які зберігають електроенергію, ліхтарики про всяк випадок. Що стосується місцевої влади, то важливо, щоб всі котельні та водоканали мали можливість альтернативного енергозабезпечення як за рахунок генераторів, так і систем накопичення електричної енергії. Тому що навіть якщо в будинку не буде електричної енергії, то населення зможе нормально перезимувати", ‒ сказав він.

Хто такий Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992-1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування; 1997-1998 - головний спеціаліст відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Міністерства економіки України; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз України", очолював напрямок транспорту нафти; 2004-2007 - головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; З лютого 2007 року - експерт Центру Разумкова, з 2013 року - директор енергетичних програм.

Опалювальний сезон в Україні

Військовий експерт Олег Жданов оцінив ризик блекаута в Україні восени і взимку. На його думку, все буде залежати не тільки від загроз військових атак Росії, але і від здатності відновити українську критичну інфраструктуру, яка була пошкоджена ворогом в рамках минулого опалювального сезону.

Опалювальний сезон в Україні під загрозою, оскільки Росія серйозно пошкодила ТЕС і ТЕЦ, вважає голова Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський. Він нагадав, що в країні дуже повільно відновлюється критична інфраструктура, ситуація може призвести до проблем.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має намір посилити ППО, щоб знизити загрози для проведення майбутнього опалювального сезону. Як стверджує чиновник, енергетична система краще захищена, ніж у лютому 2022 року.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.