Смерть Путіна може не зупинити війну: експерт пояснив, чого чекати після усунення диктатора

Ліквідація президента РФ точно вплине на обстановку в країні.
Війна в Україні може не закінчитися якщо Путіна усунуть або фізично, або просто позбавлять влади.
Письменник, військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в чаті на Главреді зазначив, що вся Росія зійшла з розуму, і це очевидно.
"Але після фізичного знищення Путіна з'являться нові можливості, за наявності яких російське суспільство швидко прокинеться, в тому числі прокинуться і сили, які прагнуть для Росії іншого майбутнього, не такого, як для неї закладає Путін", - зазначив експерт.
Зокрема, пояснив Бадрак, які прагнуть не дати Росії зникнути з карти світу, що зараз цілком можливо, а вистояти і піти новим шляхом розвитку.
читайте також"Стає все більшим монстром": експерт розібрав психологічний портрет Путіна"Тому при знищенні Путіна такі процеси можливі, але вони необов'язково відбудуться", - підсумував експерт.
Раніше астролог розповіла, коли війна в Україні закінчиться і буде підписаний мирний договір. За словами Валентини Віттрок, початком краху Росії і символом перемоги стала саме ліквідація "Москви".
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