УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна піде на мирні переговори з РФ, якщо Кремль матиме намір покласти край війні - Зеленський

14 червня 2022, 06:30

За словами президента, в України "немає часу на розмови, які не працюють".

Зеленський
Зеленський назвав умови мирних переговорів з РФ / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести мирні переговори з Росією лише в тому випадку, якщо Кремль матиме намір покласти край війні.

Як зазначив глава держави в інтерв'ю виданню ZDF, в України "немає часу на розмови, які не працюють".

"Ми точно знаємо, що робимо. Підкреслюю, у нас немає сумнівів, і ми готові говорити лише в тому випадку, якщо інша сторона готова покласти край війні", - сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи розглядає він можливість передачі української території в обмін на мир, Зеленський сказав: "Ми на своїй землі, це наш народ, це наша територія й дуже боляче втрачати людей. Але ми втратимо все, якщо програємо Росії в цій війні".

Переговори Росії та України

На початку квітня президент Володимир Зеленський заявив, що в України немає іншого вибору, окрім як сідати за стіл переговорів з Російською Федерацією. Оскільки тільки президент РФ Володимир Путін може зупинити війну.

29 квітня Володимир Зеленський зробив заяву, що переговори Києва і Москви - під серйозним питанням через звірства армії Росії на окупованих територіях. Крім того, на його думку, лише прямі переговори на рівні глав держав і домовленості будуть виконуватися.

13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою країни-агресора Володимиром Путіним. Проте переговори повинні проходити без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

20 травня член російської делегації в переговорах з Україною Леонід Слуцький не виключив відновлення переговорів. При цьому він стверджує, що це залежить від Києва.

21 травня Володимир Зеленський заявив, що порядок денний можливої зустрічі з Володимиром Путіним залежить передусім від моменту таких переговорів. Однак їхня мета з самого початку була такою - це обмін полоненими, деокупація і закінчення війни.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

06:30

Україна піде на мирні переговори з РФ, якщо Кремль матиме намір покласти край війні - Зеленський

06:21

Чому Україна має право вимагати від Заходу озброєння, а не проситиПогляд

05:00

На Заході бояться перемоги України – Шольц, Макрон і Драгі тиснутимуть на Зеленського – ЖдановВідео

04:20

Потужні грози і сильний шторм: синоптики попередили про серйозне похолодання в УкраїніВідео

03:51

Зв'язок з космосом втрачено: Жанна Агузарова перейшла на бік рашистів

Реклама
03:20

ЗСУ готуються до великого наступу: успіхи на півдні відволікають ворога від Донбасу - аналітикВідео

03:10

Не поспішайте викидати унікальну квітку: дуже простий і корисний рецепт варення з пелюсток півонійВідео

02:47

Панін образив росіян та наговорив собі на статтю : "Всі мерзотники, негідники, злочинці та ідіоти"

02:43

"Вам зі мною не нудно?": Волочкова вирішила здивувати розставленими ногами зі свічкою в руках

02:40

Сєвєродонецьк сам "блокує" наступ окупантів - військовий експертВідео

02:10

Півонії довго та пишно цвістимуть: всі секрети догляду за "царицею квітів"Відео

01:33

Війна стане позиційною: Жданов сказав, коли РФ послабить наступВідео

00:51

Прикмети на 14 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

13 червня, понеділок
23:50

Повня 14 червня: 5 речей, які принесуть гроші в СупермісяцьВідео

23:39

Зеленський розповів, скільки населених пунктів вдалося звільнити від окупантівВідео

23:14

"Окупанти радісно просуваються": на харківському напрямку трапилася маленька зрада - АрестовичВідео

23:02

Андрій Шевченко та група 1+1 media запускають кампанію із закликом бойкотувати російських спортсменівВідео

22:54

Доля України - повертати і зміцнювати: Зеленський розніс посягання Путіна на українські земліВідео

22:48

У документальному циклі "Українські палаци. Золота доба" розказали про український палац, який зараз опинився в окупаціїВідео

22:48

Перці будуть великими і солодкими: як приготувати найефективніше добриво своїми рукамиВідео

Реклама
22:39

Кабмін заборонив експорт вугілля і газу з УкраїниВідео

22:14

США напевно віддасть ЗСУ всю необхідну їм зброю - очільник ПентагонуВідео

22:08

Полетіли ще 10 мільйонів: ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 під ІзюмомВідео

21:54

Ціни на гречку: експерти спрогнозували, коли вартість впаде і закінчиться дефіцитВідео

21:53

Україна переможе у війні проти Росії завдяки "трьом китам" - ЄрмакВідео

21:52

Росія зібралася до 1 вересня анексувати Маріуполь та Донецьку область – радник мераВідео

21:33

У ЗСУ Грузинські бійці складним дальнім пострілом зі "Стугни" спалили на попіл техніку окупантівВідео

21:24

Шольц відповів на жорстку критику через затримку поставок озброєння УкраїніВідео

21:02

Публіцист розповів, які країни Європи хочуть змусити Україну піти на мир з РосієюВідео

21:00

Шольц зухвало відповів на питання про його можливу поїздку в Україну: "представник вже все сказав"Відео

20:48

ЗСУ б'ються з військами РФ, але у ворога більше сил: потрібні ППО і важка зброя - МіноборониВідео

20:44

Литва поставить Україні велику партію "вбивць орків"Відео

20:38

Російські олігархи літають Європою попри санкції - WeltВідео

20:19

Помер зірка серіалу Роксолана - актор Рафаель Котанджян

20:18

"Чому воно з коня не впало і не відкинуло копита": в Мережі глумляться з фото Лаврова на коні

20:10

Прикмети на 15 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:03

Війська РФ намагаються оточити ЗСУ на Донбасі і прагнуть взяти Сєвєродонецьк – ГенштабВідео

19:40

Як долари в українців точно не візьмуть в обмінниках: ЗМІ дали відповідьВідео

19:30

"Всі мости зруйновані і люди виживають": ситуація в Сєвєродонецьку дуже важкаВідео

19:27

Грузія заслуговує статусу кандидата в ЄС більше, ніж Україна - прем'єр ГарібашвіліВідео

Реклама
19:21

Тривожні сигнали для України: чому Київ незабаром почнуть вмовляти на компроміси з ПутінимПогляд

19:11

Президент Франції Макрон 15 червня відвідає з візитом УкраїнуВідео

18:59

Яким чоловікам дозволять тимчасово залишати Україну при воєнному стані: відповідь МінцифриВідео

18:57

Воював проти сина і розстрілював будинки в Сєвєродонецьку: ЗСУ взяли в полон "міліціонера ДНР"Відео

18:55

Однією "Імператрицею" на два стільці: Ірина Аллегрова набивається в друзі Аллі Пугачовій

18:24

Депутати Маріуполя допомогли Росії знищувати основну інфраструктуру міста за 7 днів - мерВідео

18:17

Росії вже нічого запропонувати світу, крім урочистих похоронів ПутінаПогляд

18:16

Буде атмосферний фронт: Діденко розповіла, де українцям варто чекати дощів

18:05

Українці зможуть отримати паспорти за кордоном: у Кабміні розповіли деталі

17:59

Гороскоп для України: що принесе повний місяць у червні кожному знаку зодіакуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти