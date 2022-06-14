Україна піде на мирні переговори з РФ, якщо Кремль матиме намір покласти край війні - Зеленський

Зеленський назвав умови мирних переговорів з РФ / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести мирні переговори з Росією лише в тому випадку, якщо Кремль матиме намір покласти край війні.

Як зазначив глава держави в інтерв'ю виданню ZDF, в України "немає часу на розмови, які не працюють".

"Ми точно знаємо, що робимо. Підкреслюю, у нас немає сумнівів, і ми готові говорити лише в тому випадку, якщо інша сторона готова покласти край війні", - сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи розглядає він можливість передачі української території в обмін на мир, Зеленський сказав: "Ми на своїй землі, це наш народ, це наша територія й дуже боляче втрачати людей. Але ми втратимо все, якщо програємо Росії в цій війні".

Переговори Росії та України

На початку квітня президент Володимир Зеленський заявив, що в України немає іншого вибору, окрім як сідати за стіл переговорів з Російською Федерацією. Оскільки тільки президент РФ Володимир Путін може зупинити війну.

29 квітня Володимир Зеленський зробив заяву, що переговори Києва і Москви - під серйозним питанням через звірства армії Росії на окупованих територіях. Крім того, на його думку, лише прямі переговори на рівні глав держав і домовленості будуть виконуватися.

13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою країни-агресора Володимиром Путіним. Проте переговори повинні проходити без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

20 травня член російської делегації в переговорах з Україною Леонід Слуцький не виключив відновлення переговорів. При цьому він стверджує, що це залежить від Києва.

21 травня Володимир Зеленський заявив, що порядок денний можливої зустрічі з Володимиром Путіним залежить передусім від моменту таких переговорів. Однак їхня мета з самого початку була такою - це обмін полоненими, деокупація і закінчення війни.

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