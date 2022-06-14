Війна стане позиційною: Жданов сказав, коли РФ послабить наступ

Жданов сказав, коли РФ послабить наступ/ УНІАН, Главред

Російські війська можуть послабити наступ в Україні наприкінці червня, а після 22 червня вони можуть перейти до позиційної війни.

Такий прогноз зробив військовий експерт Олег Жданов в ефірі "Україна 24". За його словами, активність бойових дій зараз знижується.

Загарбники намагаються відновити наступ на окремих напрямках навколо Сєвєродонецька. Проте їхній нинішній наступ уже не такий потужний, порівняно з початком минулого тижня. Тоді ситуація була дуже складною і була велика загроза оточення українських сил, але зараз усе змінилося, каже військовий експерт.

За словами Жданова, зараз тиск спадає, а росіяни перекидають війська з інших напрямків.

"Подивимося, до чого це призведе. Але я думаю, це буде крайня дата, коли вони зосереджуватимуть зусилля. Потім, найімовірніше, все переходитиме до позиційної війни", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти витіснили українських військових з центру Сєвєродонецька на Луганщині. Росіяни вели штурмові дії за підтримки артилерії, бойові дії тривають. При цьому на двох напрямках фронту українські військові успішно відбили штурм російських загарбників.

Також раніше повідомлялося, що українські воїни своїм потужним опором не дали росіянам "провернути" бліцкриг у Сєвєродонецьку на Луганщині. Але гуманітарна ситуація у місті дуже важка і нагадує ту, яка була в Маріуполі.

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