Україна переможе у війні проти Росії завдяки "трьом китам" - Єрмак

Єрмак підкреслив, що проблему потрібно вирішувати впевненими діями.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав світову спільноту не забувати про війну в Україні, оскільки вона також впливає на суспільно-економічні проблеми в усьому світі.
За результатами дослідження Kantar Global Issues Barometer, що проводили опитування в 19 країнах світу, війна РФ проти України залишається проблемою номер один у світі. Згідно з соцопитуванням, 64% людей назвали війну головною стурбованістю, а 39% - сказали про хвилювання через економічні проблеми, безпосередньо пов'язані з війною.
Єрмак підкреслив, що проблему потрібно вирішувати впевненими діями.
За його словами, є "три кити", завдяки яким можна прискорити перемогу над агресором. Це - зброя, санкції та гарантії безпеки для України.
Єрмак пояснив, що:
- Зброя допоможе ЗСУ звільнити українську землю і не допустити продовольчу кризу.
- Санкції зупинять російську військову машину, обмеживши економічний потенціал.
- Гарантії безпеки для України - це основа для колективної відповіді на глобальні виклики безпеці. У майбутньому Українська платформа безпеки повинна стати основою багатостороннього формату U-24, United for Peace.
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Війна в Україні
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що щодня в боях на Донбасі гинуть до 100 людей і близько 500 отримують поранення.
Як підкреслив він в ході міжнародного форуму з безпеки GLOBSEC, на харківському напрямку у ЗСУ є "потужні кроки вперед", а "на сході нашої держави – дуже складна ситуація".
Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що кількість цивільних жертв в результаті війни Росії проти України в десятки разів перевищує число жертв серед військових.
Він додав, що кількість загиблих мирних жителів України свідчить про військові злочини російської армії.
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