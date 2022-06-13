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Україна переможе у війні проти Росії завдяки "трьом китам" - Єрмак

13 червня 2022, 21:53

Єрмак підкреслив, що проблему потрібно вирішувати впевненими діями.

Андрій Єрмак
Андрій Єрмак / Офіс президента України

Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав світову спільноту не забувати про війну в Україні, оскільки вона також впливає на суспільно-економічні проблеми в усьому світі.

За результатами дослідження Kantar Global Issues Barometer, що проводили опитування в 19 країнах світу, війна РФ проти України залишається проблемою номер один у світі. Згідно з соцопитуванням, 64% людей назвали війну головною стурбованістю, а 39% - сказали про хвилювання через економічні проблеми, безпосередньо пов'язані з війною.

Єрмак підкреслив, що проблему потрібно вирішувати впевненими діями.

За його словами, є "три кити", завдяки яким можна прискорити перемогу над агресором. Це - зброя, санкції та гарантії безпеки для України.

Єрмак пояснив, що:

  • Зброя допоможе ЗСУ звільнити українську землю і не допустити продовольчу кризу.
  • Санкції зупинять російську військову машину, обмеживши економічний потенціал.
  • Гарантії безпеки для України - це основа для колективної відповіді на глобальні виклики безпеці. У майбутньому Українська платформа безпеки повинна стати основою багатостороннього формату U-24, United for Peace.

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Війна в Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що щодня в боях на Донбасі гинуть до 100 людей і близько 500 отримують поранення.

Як підкреслив він в ході міжнародного форуму з безпеки GLOBSEC, на харківському напрямку у ЗСУ є "потужні кроки вперед", а "на сході нашої держави – дуже складна ситуація".

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що кількість цивільних жертв в результаті війни Росії проти України в десятки разів перевищує число жертв серед військових.

Він додав, що кількість загиблих мирних жителів України свідчить про військові злочини російської армії.

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війна в Україні Андрій Єрмак війна Росії та України
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