"ЗСУ добре вломили окупантам артилерією": Арестович розповів про бої під Херсоном

Арестович розповів про бої під Херсоном/ УНІАН, Facebook Арестович

Українські військові зараз перебувають за 18 кілометрів від тимчасово окупованого Херсона.

Захисники України влучно б’ють по скупченнях загарбників артилерією на південному напрямку. Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Марку Фейгіну.

За словами Арестовича, українським підрозділам довелося відійти на три кілометри, проте це не вплинуло на хід боїв.

"На Херсонському напрямку їм (російським загарбникам – ред.) добре "вломили" нашою артилерією, а на запорізькому вони їхали, їхали, їхали, але не доїхали, тому що їм влупили", – розповів радник голови ОП.

За його словами, в українському війську покращилася якість контрбатарейної боротьби, на це дуже вплинули постачання Україні від партнерів сучасної артилерії. При цьому Арестович наголосив, що вона покращилася не лише у протистоянні ворогу на Півдні держави, а й на усіх напрямках фронту, де зараз тривають бої.

Раніше Арестович розповів, що у Харківської області окупанти повільно просуваються на півночі і сході і захоплюють населені пункти в "сірій" зоні. При цьому він зазначив, що останні 5 або 6 днів по Харкову б'є ворожа ствольна артилерія.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести мирні переговори з Росією лише в тому випадку, якщо Кремль матиме намір покласти край війні.

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