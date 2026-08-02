Два руйнівних удари поспіль: вчені попередили про ризик мегаземлетрусу

Оцінено ймовірність землетрусу магнітудою близько 9 у зоні Каскадії протягом найближчих 50 років.

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З’явилося попередження про новий землетрус / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Потужний землетрус може спровокувати ще один сильний підземний поштовх

Наслідки можуть торкнутися одразу кількох штатів Західного узбережжя США

Американські дослідники виявили ознаки того, що потужний землетрус у зоні Каскадії може майже відразу спровокувати ще один сильний підземний поштовх на розломі Сан-Андреас.

Якщо такий сценарій реалізується, наслідки можуть торкнутися одразу кількох штатів Західного узбережжя США. До такого висновку вчені дійшли після вивчення стародавніх морських відкладень біля узбережжя Північної Каліфорнії, пише Daily Mail.

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Аналіз показав, що деякі шари сформувалися практично одночасно, що може свідчити про два великі землетруси, які сталися з мінімальним інтервалом.

За оцінкою Геологічної служби США, ймовірність землетрусу магнітудою близько 9 у зоні Каскадія в найближчі 50 років становить 10–15%. Подібна подія може спричинити масштабні руйнування, цунамі та серйозні перебої в роботі інфраструктури. Якщо слідом за нею активізується розлом Сан-Андреас, рятувальні служби зіткнуться з безпрецедентним навантаженням.

Головний автор дослідження, палеосейсмолог Кріс Голдфінгер з Університету штату Орегон, зазначив, що виявлена структура осадових порід стала несподіванкою для вчених.

"Були ці великі, товсті, піщані подвійні утворення, де спочатку йшов дрібнозернистий шар, а зверху на ньому - дуже грубозернистий піщаний шар, і ми просто чухали потилиці від подиву. Важко перебільшити, наскільки жахливим був би землетрус магнітудою 9 балів на Тихоокеанському Північному Заході, тому ймовірність того, що за ним послідує ще один удар у Сан-Андреасі, нагадує сюжет фільму-катастрофи", - розповів Кріс Голдфінгер.

Вчені попередили про можливе різке похолодання в Європі

Європейські кліматологи заявляють про зростаючі ризики для Атлантичної меридіональної циркуляції з перекиданням (AMOC) - однієї з найважливіших океанічних систем, що впливають на клімат одразу кількох континентів.

За оцінками дослідників, за умови збереження високих обсягів викидів парникових газів циркуляція може значно ослабнути або навіть припинитися після 2100 року. Це може призвести до серйозних змін погодних умов у Європі, Африці та Північній Америці.

Фахівці пояснюють, що глобальне потепління порушує природні процеси циркуляції океанічних вод. Через підвищення температури зменшується охолодження та занурення щільної солоної води в північній частині Атлантичного океану - процесу, який відіграє ключову роль у підтримці роботи AMOC.

За словами вчених, можливе ослаблення цієї системи загрожує масштабними кліматичними наслідками: Європі - більш холодною погодою, Африці - посиленням посух, східному узбережжю Північної Америки - підвищенням рівня моря, а окремим регіонам - більш потужними штормами та ураганами.

Раніше повідомлялося, що на дні Тихого океану знайшли загадкову "дорогу". Після успішного відбору зразка апарат рухається далі й виходить на ділянку, вкриту тим, що вчені назвали "запеченою скоринкою".

"Главред" раніше писав про те, що названо дату зникнення африканських льодовиків. Африка перебуває на межі кліматичної катастрофи. Глобальне потепління знищить континент.

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Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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