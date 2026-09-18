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В Україні зафіксували землетрус на глибині 3 кілометрів: де саме "трясло"

Анна Косик
18 вересня 2026, 12:52
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Спеціалісти повідомили, якої сили був землетрус.
В Україні зафіксували землетрус на глибині 3 кілометрів: де саме 'трясло'
Землетрус зареєстрували у нічний час доби / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

  • На Львівщині зафіксували землетрус
  • Землетрус класифікували як дуже слабкий
  • Руйнувань внаслідок землетрусу не зафіксовано

У ніч на 17 вересня в Україні зафіксували землетрус. Як повідомив Головний центр спеціального контролю, зареєстрували його в Самбірському районі Львівської області.

Місцеві жителі не відчули підземні поштовхи, бо землетрус був магнітудою лише 2,0. Він належить до категорії мікроземлетрусів (або дуже слабких землетрусів).

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Його осередок розташовувався на глибині близько 3 кілометрів. Епіцентр - в південно-західній частині Самбірського району, неподалік від міста Турка та українсько-польського кордону.

Наразі немає інформації щодо постраждалих чи пошкодження внаслідок землетрусу.

В Україні землетруси можуть повторюватися місяцями

Главред писав, що за словами доктора фізико-математичних наук та провідного наукового співробітника Інституту геофізики ім. С. І. Суботіна Національної академії наук України (НАНУ) Дмитра Гриня, в Україні, наприклад, у районі Полтавської області, геологічна будова така, що великі плити особливо не мають куди рухатися.

Тому енергія перерозподіляється поступово: у розломах виникає тертя, відбувається розвантаження як землетрусів. Через тиждень-два чи три може початися новий поштовх, коли накопичується нова енергія. Такі поодинокі землетруси можуть повторюватися протягом місяця, двох або навіть трьох, доки енергія повністю не перерозподілиться в масивах земної кори.

"Після цього активність заспокоюється, і сейсмічна активність може перейти до іншого регіону, наприклад, у Кривий Ріг чи іншу частину України, де також відбуваються великі глибинні розломи", - додав спеціаліст.

Землетруси в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що протягом 22 червня в районі тимчасово окупованого Росією Криму та поблизу його узбережжя було зафіксовано одразу шість землетрусів різної інтенсивності.

Раніше, 17 травня, у Полтавській області Головний центр спеціального контролю зафіксував землетрус. У Диканській територіальній громаді зафіксували сейсмічну активність з магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера на глибині 4 кілометри.

Напередодні стало відомо, що в Україні за останні роки сильно почастішали землетруси. Тільки за останні 3 роки на території нашої країни було зафіксовано 350 землетрусів.

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Про джерело: Головний центр спеціального контролю

Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) Державного космічного аентства України - центр контролю за сейсмологічною ситуацією на Землі, пише Вікіпедія.

ГЦСК призначений для здійснення контролю національними технічними засобами:

  • за додержанням міжнародних договорів та угод щодо обмеження та заборони випробувань ядерної зброї на іноземних випробувальних полігонах та проведенням ядерних вибухів в мирних цілях;
  • за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами на території України та всієї Земної кулі;
  • за радіаційною обстановкою в пунктах дислокації підрозділів спецконтролю.
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