В Україні зафіксували землетрус на глибині 3 кілометрів: де саме 'трясло'

Спеціалісти повідомили, якої сили був землетрус.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-zafiksirovali-zemletryasenie-na-glubine-3-kilometrov-gde-imenno-tryaslo-10797566.html Посилання скопійоване

Землетрус зареєстрували у нічний час доби / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

На Львівщині зафіксували землетрус

Землетрус класифікували як дуже слабкий

Руйнувань внаслідок землетрусу не зафіксовано

У ніч на 17 вересня в Україні зафіксували землетрус. Як повідомив Головний центр спеціального контролю, зареєстрували його в Самбірському районі Львівської області.

Місцеві жителі не відчули підземні поштовхи, бо землетрус був магнітудою лише 2,0. Він належить до категорії мікроземлетрусів (або дуже слабких землетрусів).

відео дня

Його осередок розташовувався на глибині близько 3 кілометрів. Епіцентр - в південно-західній частині Самбірського району, неподалік від міста Турка та українсько-польського кордону.

Наразі немає інформації щодо постраждалих чи пошкодження внаслідок землетрусу.

В Україні землетруси можуть повторюватися місяцями

Главред писав, що за словами доктора фізико-математичних наук та провідного наукового співробітника Інституту геофізики ім. С. І. Суботіна Національної академії наук України (НАНУ) Дмитра Гриня, в Україні, наприклад, у районі Полтавської області, геологічна будова така, що великі плити особливо не мають куди рухатися.

Тому енергія перерозподіляється поступово: у розломах виникає тертя, відбувається розвантаження як землетрусів. Через тиждень-два чи три може початися новий поштовх, коли накопичується нова енергія. Такі поодинокі землетруси можуть повторюватися протягом місяця, двох або навіть трьох, доки енергія повністю не перерозподілиться в масивах земної кори.

"Після цього активність заспокоюється, і сейсмічна активність може перейти до іншого регіону, наприклад, у Кривий Ріг чи іншу частину України, де також відбуваються великі глибинні розломи", - додав спеціаліст.

Землетруси в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що протягом 22 червня в районі тимчасово окупованого Росією Криму та поблизу його узбережжя було зафіксовано одразу шість землетрусів різної інтенсивності.

Раніше, 17 травня, у Полтавській області Головний центр спеціального контролю зафіксував землетрус. У Диканській територіальній громаді зафіксували сейсмічну активність з магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера на глибині 4 кілометри.

Напередодні стало відомо, що в Україні за останні роки сильно почастішали землетруси. Тільки за останні 3 роки на території нашої країни було зафіксовано 350 землетрусів.

Читайте також:

Про джерело: Головний центр спеціального контролю Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) Державного космічного аентства України - центр контролю за сейсмологічною ситуацією на Землі, пише Вікіпедія. ГЦСК призначений для здійснення контролю національними технічними засобами: за додержанням міжнародних договорів та угод щодо обмеження та заборони випробувань ядерної зброї на іноземних випробувальних полігонах та проведенням ядерних вибухів в мирних цілях;

за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами на території України та всієї Земної кулі;

за радіаційною обстановкою в пунктах дислокації підрозділів спецконтролю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред