Одразу 10 поштовхів за день: один із регіонів України сколихнула серія землетрусів

За кілька годин було зафіксувано серію землетрусів, найсильніший із яких досяг магнітуди 4,5.

https://glavred.net/ukraine/srazu-10-tolchkov-za-den-odin-iz-regionov-ukrainy-vskolyhnula-seriya-zemletryaseniy-10774835.html Посилання скопійоване

Один із регіонів України сколихнула серія землетрусів - що відомо / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

Поблизу Криму зафіксували серію підземних поштовхів у Чорному морі

Найпотужніший зафіксований землетрус за день сягнув магнітуди 4,5

Осередки сейсмічної активності залягали на глибині від 10 до 25 км

Протягом 22 червня в районі тимчасово окупованого Росією Криму та поблизу його узбережжя було зафіксовано одразу шість землетрусів різної інтенсивності. Найпотужніший із них досяг магнітуди 4,5, а всі поштовхи сталися в акваторії Чорного моря або неподалік кримського узбережжя. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Перший сейсмічний поштовх стався о 05:09:46 за київським часом. Його магнітуда становила 3,7, а осередок розташовувався на глибині 24 кілометрів у Чорному морі приблизно за 8 кілометрів від узбережжя Криму. За класифікацією фахівців, це був відчутний землетрус.

відео дня

Менш ніж через 20 хвилин, о 05:27:24, у тому ж районі зафіксували ще один підземний поштовх магнітудою 3,3. Його епіцентр знаходився за 13 кілометрів від узбережжя на глибині 16 кілометрів. Цей землетрус також віднесли до категорії відчутних.

Наступна сейсмічна активність була зареєстрована о 06:14:07. Магнітуда склала 3,8, а джерело коливань перебувало на глибині 25 кілометрів приблизно за 7 кілометрів від кримського узбережжя. За оцінкою спеціалістів, цей поштовх також належить до відчутних.

Черговий землетрус стався о 07:11:05. Його магнітуда досягла 3,6, а епіцентр розташовувався в акваторії Чорного моря за 13 кілометрів від берега на глибині 19 кілометрів. За своєю силою він також класифікується як відчутний.

Найбільш інтенсивна серія почалася вже вранці. О 08:48:19 поблизу узбережжя Криму було зафіксовано землетрус магнітудою 4,2. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів, а за класифікацією Головного центру спеціального контролю цей поштовх належить до сильно відчутних.

Останній і найпотужніший за день землетрус стався о 14:07:29. Його магнітуда сягнула 4,5, а епіцентр знаходився поблизу узбережжя Криму на глибині 10 кілометрів. Фахівці також віднесли його до категорії сильно відчутних.

Таким чином, за неповні десять годин у районі Криму було зареєстровано шість сейсмічних подій магнітудою від 3,3 до 4,5, більшість із яких сталися в акваторії Чорного моря на відстані від 7 до 13 кілометрів від узбережжя.

Водночас, російські окупаційні чиновники повідомили про десятий за день землетрус в Чорному морі біля берегів Севастополя. Про це заявили заступниця директора Інституту сейсмології та геодинаміки Кримського федерального університету Марина Бондар в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

"Зафіксовано вже десятий землетрус за сьогодні. Три з них були відчутні", — сказала Бондар.

Чи можна передбачити землетруси - коментар експерта

Доктор фізико-математичних наук і провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Суботіна НАН України Дмитро Гринь пояснив, що геологічна будова України не створює умов для значних переміщень великих літосферних плит. Через це накопичена енергія поступово перерозподіляється: у зонах розломів виникає тертя, відбуваються землетруси, після чого сейсмічна активність на певний час знижується.

Водночас науковець наголосив, що процеси, які відбуваються на великих глибинах, неможливо точно визначити або змоделювати. За його словами, вони мають природне походження, не пов’язані з діяльністю людини та не піддаються контролю.

"Глибина більшості українських землетрусів становить приблизно 5-7, іноді до 10 км. Це надто великі глибини і надто велика маса порід, щоб людство могло згенерувати достатню енергію для створення землетрусу. Тобто на цьому етапі це поза можливостями людини", - підсумував він.

Землетруси в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше Головний центр спеціального контролю повідомив про сейсмічну активність у західних регіонах. Тоді у відомстві вказали, що зафіксований землетрус у Чортківському районі був відчутним у місцевих громадах та стався на невеликій глибині, що вплинуло на інтенсивність коливань. Магнітуда була близько 2,9 бала.

Зазначимо, доктор фізико-математичних наук Дмитро Гринь під час інтерв'ю оприлюднив оцінки сейсмічних ризиків для окремих регіонів країни. За цими офіційними відомостями, поточна потенційна сейсмічна інтенсивність до 7 балів відображає необхідність враховувати підвищені розрахункові навантаження при проєктуванні будівель і споруд.

Як раніше повідомляв Главред, Головний центр спеціального контролю оголосив про сейсмічний випадок у Полтавській області. Там зазначили, що зафіксований землетрус на глибині 4 кілометри був класифікований як ледве відчутний і стався в межах місцевої громади.

Інші новини:

Про джерело: Головний центр спеціального контролю Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) Державного космічного аентства України — центр контролю за сейсмологічною ситуацією на Землі, пише Вікіпедія. ГЦСК призначений для здійснення контролю національними технічними засобами: за додержанням міжнародних договорів та угод щодо обмеження та заборони випробувань ядерної зброї на іноземних випробувальних полігонах та проведенням ядерних вибухів в мирних цілях;

за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами на території України та всієї Земної кулі;

за радіаційною обстановкою в пунктах дислокації підрозділів спецконтролю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред