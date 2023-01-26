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Тищенко драпанув до Таїланду і влаштував скандал: у Слузі народу відреагували та вигнали депутата

26 січня 2023, 16:35
Микола Тищенко поїхав до Таїланду для "поліпшення взаємодії з представниками українського суспільства".
Микола Тищенко
Микола Тищенко / Facebook

Скандальний народний депутат України від Слуги народу Микола Тищенко зібрався проводити зустріч з українською громадою у Таїланді, коли в країні йде війна.

Посольство України в Таїланді вже підтвердило даний захід в одному з готелів Бангкока.

"Посольство запрошує на зустріч з народним депутатом України 9-го скликання Миколою Тищенком для обговорення питань поліпшення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд", – йдеться в повідомленні посольства 26 січня.

Тищенко

Зазначено, що всі бажаючі можуть поспілкуватися з Тищенко вже завтра, 27 січня, в чотиризірковому готелі Novotel в столиці Таїланду Бангкоку. Зустріч розпочнеться о 16:30 за місцевим часом об 11:30 за Києвом – ред.)

Готель Novotel в Бангкоку.
Готель Novotel в Бангкоку. / novotelbangkokploenchit.com

Що говорять в Слузі народу

"Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни", - написав у Telegram Давид Арахамія.

Арахамія повідомив, що щодо Тищенка готують кілька кадрових рішень:

  1. Звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції "Слуга народу".
  2. Скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції.
  3. Звертаюся до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії "Слуга народу".

"Упевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, що після цього до всіх остаточно дійде, в чому полягає робота депутата воюючої країни", - написав Арахамія.

Давид Арахамія
Давид Арахамія / скріншот

Згодом Олена Шуляк повідомила, що Тищенка виключили з партії Слуга народу.

"Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 Статуту Партії "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка із Партії", - написала вона.

Зеленський заборонив чиновникам залишати Україну

Напередодні президент Володимир Зеленський обмежив виїзд за кордон чиновникам. Рішення стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних рівнів місцевої влади, а також правоохоронців, народних обранців, прокурорів і всіх, "хто повинен працювати на державу і в державі".

Їм офіційно заборонено виїжджати на відпочинок або з іншими недержавними цілями за кордон.

Нагадаємо, в січні Микола Тищенко замість Різдва привітав українців з Великоднем. Пізніше депутат ВР помітив свою помилку і видалив пост.

Також Тищенко написав неоднозначний пост у Facebook, привітавши українців з Днем Соборності. Він, на подив багатьох, у своєму повідомленні згадав лише Київ та Закарпаття. Через деякий час пост був виправлений.

Читайте також:

війна в Україні Микола Тищенко Слуга народу Давид Арахамія
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