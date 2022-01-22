"Втратив" половину України: "слуга" Тищенко зашкварився дивним привітанням

Микола Тищенко / УНІАН

Народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко опублікував неоднозначне привітання з Днем Соборності України.

У своєму Facebook він привітав зі святом і побажав єдності України від Києва до Закарпаття.

"Ми єдина, сильна і незалежна держава! Від Києва до Закарпаття", - написав "слуга народу".

Нардеп зрозумів свою помилку, тому що неоднозначний пост в соцмережі він вже видалив.

Так, Зараз на його сторінці викладено таке привітання: "Ми єдина, сильна і незалежна держава. Продовжуємо зшивати Україну разом".

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Раніше українці назвали двох нардепів-Миколу Тищенка ("Слуга народу") та Іллю Ківу ‒ "ОПЗЖ") - найбільшим "розчаруванням року". Про це говорять результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

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