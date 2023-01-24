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Відпочивати під час війни більше не вдасться: Зеленський заборонив чиновникам виїжджати за кордон

24 січня 2023, 00:20
Рішення стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі.
Відпочивати під час війни більше не вдасться: Зеленський заборонив чиновникам виїжджати за кордон
Зеленський заборонив чиновникам виїжджати за кордон / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони, яке передбачає заборону на виїзд чиновників за кордон в умовах воєнного стану.

"Підписав сьогодні кілька важливих указів. Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади", - сказав президент під час свого вечірнього відеозвернення.

За його словами, рішення стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі.

"Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться", - наголосив Зеленський.

Він додав, що доручив Кабінету міністрів у пʼятиденний термін розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження.

Текст відповідного указу оприлюднений на сайті Офісу президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року "Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану", - зазначається в ньому.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію указом Зеленського, покладається на секретаря ради Олексія Данілова.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію, яка поширилася у Мережі щодо кадрових змін. Він також анонсував нові відставки.

"Вже є також кадрові рішення – частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і правоохоронній системі", - сказав президент.

Раніше стало відомо, що заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади. Замість Тимошенко на посаду планують призначити Київського голову Військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.

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