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"Слуга" Тищенко насмішив українців: замість Різдва привітав з Великоднем

7 січня 2022, 11:48

Повідомлення Миколи Тищенка супроводжувалися фото біля новорічної ялинки.

Тищенко
Микола Тищенко / УНІАН

Народний депутат України від фракції Слуга народу Микола Тищенко потрапив у черговий конфуз.

Народний обранець у своєму Facebook 7 січня розмістив привітання з Великоднем.

Очевидно, що Тищенко просто переплутав два важливих християнських свята.

Вранці в п'ятницю він опублікував пост, який закінчувався зверненням "Христос Воскрес".

Зазначимо, що пізніше нардеп помітив свою помилку і видалив пост з помилковим привітанням.

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Тищенко розмістив новий пост, в якому вітає з Різдвом.

Додамо, що обидва повідомлення супроводжувалися фото Тищенка з дитиною біля новорічної ялинки.

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Раніше українці назвали двох нардепів-Миколу Тищенка ("Слуга народу") та Іллю Ківу ‒ "ОПЗЖ") - найбільшим "розчаруванням року". Про це говорять результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

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