"Слуга" Тищенко насмішив українців: замість Різдва привітав з Великоднем

Повідомлення Миколи Тищенка супроводжувалися фото біля новорічної ялинки.
Народний депутат України від фракції Слуга народу Микола Тищенко потрапив у черговий конфуз.
Народний обранець у своєму Facebook 7 січня розмістив привітання з Великоднем.
Очевидно, що Тищенко просто переплутав два важливих християнських свята.
Вранці в п'ятницю він опублікував пост, який закінчувався зверненням "Христос Воскрес".
Зазначимо, що пізніше нардеп помітив свою помилку і видалив пост з помилковим привітанням.
Тищенко розмістив новий пост, в якому вітає з Різдвом.
Додамо, що обидва повідомлення супроводжувалися фото Тищенка з дитиною біля новорічної ялинки.
Раніше українці назвали двох нардепів-Миколу Тищенка ("Слуга народу") та Іллю Ківу ‒ "ОПЗЖ") - найбільшим "розчаруванням року". Про це говорять результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
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