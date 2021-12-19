"Назвемо по-молодіжному - мітбол": Тищенко запропонував інакше називати котлети

Микола Тищенко / УНІАН

Народний депутат з фракції Партії "Слуга народу" (політична сила президента Володимира Зеленського) Микола Тищенко відзначився екстравагантною заявою. 49-річний політик сказав, що вважає себе представником молоді. І негайно закликав називати речі теж "по-молодіжному" - наприклад, називати котлетами на англійський манер тільки "мітболами".

Більше того, Тищенко переконаний, що так буде правильно згідно з нормами української мови, а "мітбол по-київськи" нардеп взагалі вважає головною родзинкою будь-якого святкового столу.

"Українською мовою це (котлета ‒ Главред) митбол. Це ми з вами вводимо нові тренди. Тому що ми молодь, а молодь вона завжди на передовій, вона завжди диктує нові тренди", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше Микола Тищенко в черговий раз здивував скандальною заявою. Виявляється, народний обранець зовсім не орієнтується в нинішніх цінах в Україні.

Хоча за продуктами ходить на найдорожчий у столиці Бессарабський ринок. Але, за словами Тищенка, знаходить там досить доступні за цінами продукти.

Зокрема, "слуга народу" заявив, що гречку купує по 12 гривень за кілограм, яловичину - по 50-70 гривень за кілограм, а сало - від 50 до 100 гривень за кілограм.

Хоча не розсекретив, скільки всього грошей витрачає на продукти.