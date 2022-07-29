Тищенко потрапив у новий конфуз: нардеп помилково привітав українців з Днем Незалежності

У коментарях пожартували, мовляв, як це перенесли головне державне свято, але нікого не попередили.
Народний депутат від фракції Слуга народу Микола Тищенко помилився у своєму пості в Facebook. Так, 28 липня, замість Дня української державності він привітав народ з Днем незалежності України. У коментарях "здивувалися", мовляв, як могли перенести головне державне свято більш ніж на місяць, ще й нікого не попередили. Незабаром пост було виправлено, і Тищенко опублікував привітання З Днем Хрещення Русі і з Днем української державності.
Зокрема, пост парламентарія в соціальній мережі Facebook з'явився близько 10:55 у четвер, 28 липня. У повідомленні був вірш, а також фотознімок з українськими прапорами в центрі Києва.
"З Днем Незалежності,
Вітаю Україно! Вставай!
Борися до кінця!
За мирне, світле, чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у Небеса,
Тих, що рятують Україну,
Ціною власного життя!" - написав Микола Тищенко.
У коментарях під постом пожартували, як, мовляв, могли перенести День незалежності більш ніж на місяць, але нікого не попередили.
Незабаром Тищенко зрозумів, що сталася помилка, і на його сторінці з'явилося повідомлення з привітанням українців з Днем Хрещення Русі і з Днем української державності. Народний обранець обмежив можливість писати коментарі до повідомлення.
Нагадаємо, в січні Микола Тищенко замість Різдва привітав українців з Великоднем. Пізніше депутат ВР помітив свою помилку і видалив пост.
Також Тищенко написав неоднозначний пост у Facebook, привітавши українців з Днем Соборності. Він, на подив багатьох, у своєму повідомленні згадав тільки Київ та Закарпаття. За деякий час пост було виправлено.
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