Тищенко потрапив у новий конфуз: нардеп помилково привітав українців з Днем Незалежності

Микола Тищенко замість Дня української державності привітав українців з Днем Незалежності / УНІАН

Народний депутат від фракції Слуга народу Микола Тищенко помилився у своєму пості в Facebook. Так, 28 липня, замість Дня української державності він привітав народ з Днем незалежності України. У коментарях "здивувалися", мовляв, як могли перенести головне державне свято більш ніж на місяць, ще й нікого не попередили. Незабаром пост було виправлено, і Тищенко опублікував привітання З Днем Хрещення Русі і з Днем української державності.

Зокрема, пост парламентарія в соціальній мережі Facebook з'явився близько 10:55 у четвер, 28 липня. У повідомленні був вірш, а також фотознімок з українськими прапорами в центрі Києва.

"З Днем Незалежності,

Вітаю Україно! Вставай!

Борися до кінця!

За мирне, світле, чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у Небеса,

Тих, що рятують Україну,

Ціною власного життя!" - написав Микола Тищенко.

У коментарях під постом пожартували, як, мовляв, могли перенести День незалежності більш ніж на місяць, але нікого не попередили.

Незабаром Тищенко зрозумів, що сталася помилка, і на його сторінці з'явилося повідомлення з привітанням українців з Днем Хрещення Русі і з Днем української державності. Народний обранець обмежив можливість писати коментарі до повідомлення.

Нагадаємо, в січні Микола Тищенко замість Різдва привітав українців з Великоднем. Пізніше депутат ВР помітив свою помилку і видалив пост.

Також Тищенко написав неоднозначний пост у Facebook, привітавши українців з Днем Соборності. Він, на подив багатьох, у своєму повідомленні згадав тільки Київ та Закарпаття. За деякий час пост було виправлено.

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