"Вакцинувався": нардеп Тищенко осоромився в прямому ефірі

Микола Тищенко / УНІАН

Народний депутат з фракції "Слуга народу" (політсила президента Зеленського) Микола Тищенко обмовився в телеефірі і заявив, що "вакцинувався". Інцидент стався в рамках програми "Світське життя" на каналі "1+1".

"По-перше, я хворів COVID-19, по-друге, я сертифікувався в парламенті. По-третє, я як заступник голови фракції повинен давати приклад для людей," - заявив Тищенко у відповідь на питання ведучої передачі Катерини Осадчої.

На уточнене її питання про назву вакцини, нардеп відповів, що "хворів COVID-19, потім вакцинувався COVID". Пізніше, однак, Тищенко все ж уточнив, що вакцинувався вакциною виробництва Pfizer.

До слова, раніше Тищенко підозрювали у використанні підробленого сертифіката про вакцинацію в державному мобільному додатку "Дія". Осадча запитала нардепа з цього приводу, але Тищенко різко негативно відповів і додав – мовляв, його "оббрехали".

читайте такожГройсман висміяв слова Тищенка про "дешеве" м'ясо

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Микола Тищенко в черговий раз здивував скандальною заявою. Виявляється, народний обранець зовсім не орієнтується в нинішніх цінах в Україні.

Хоча за продуктами ходить на найдорожчий у столиці Бессарабський ринок. Але, за словами Тищенка, знаходить там досить доступні за цінами продукти.

Зокрема, "Cлуга народу" заявив, що гречку купує по 12 гривень за кілограм, яловичину - по 50-70 гривень за кілограм, а сало - від 50 до 100 гривень за кілограм.

Хоча не розсекретив, скільки всього грошей витрачає на продукти.