"Вакцинувався": нардеп Тищенко осоромився в прямому ефірі

На уточнене запитання ведучої Каті Осадчої про назву вакцини, нардеп Микола Тищенко відповів, що "хворів COVID-19, потім вакцинувався COVID".
Народний депутат з фракції "Слуга народу" (політсила президента Зеленського) Микола Тищенко обмовився в телеефірі і заявив, що "вакцинувався". Інцидент стався в рамках програми "Світське життя" на каналі "1+1".
"По-перше, я хворів COVID-19, по-друге, я сертифікувався в парламенті. По-третє, я як заступник голови фракції повинен давати приклад для людей," - заявив Тищенко у відповідь на питання ведучої передачі Катерини Осадчої.
На уточнене її питання про назву вакцини, нардеп відповів, що "хворів COVID-19, потім вакцинувався COVID". Пізніше, однак, Тищенко все ж уточнив, що вакцинувався вакциною виробництва Pfizer.
До слова, раніше Тищенко підозрювали у використанні підробленого сертифіката про вакцинацію в державному мобільному додатку "Дія". Осадча запитала нардепа з цього приводу, але Тищенко різко негативно відповів і додав – мовляв, його "оббрехали".
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Микола Тищенко в черговий раз здивував скандальною заявою. Виявляється, народний обранець зовсім не орієнтується в нинішніх цінах в Україні.
Хоча за продуктами ходить на найдорожчий у столиці Бессарабський ринок. Але, за словами Тищенка, знаходить там досить доступні за цінами продукти.
Зокрема, "Cлуга народу" заявив, що гречку купує по 12 гривень за кілограм, яловичину - по 50-70 гривень за кілограм, а сало - від 50 до 100 гривень за кілограм.
Хоча не розсекретив, скільки всього грошей витрачає на продукти.