glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Тіла везуть вагонами: у Мелітополі окупанти в паніці риють братські могили - Федоров

11 січня 2023, 17:43
Російські окупанти перебувають у паніці через те, що їх відправляють на забій у Василівку.
Мелітополь, війська РФ
У Мелітополі окупанти в паніці через кількість "двохсотих" / Колаж фото УНІАН, скріншот з відео

Українські військові ліквідували величезну кількість окупантів. Росіяни звозять "двохсотих" у Мелітополь. Тіл так багато, що їх везуть прямо у залізничних вагонах у різних напрямках. Про це в ефірі телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що окупанти закидали місцевий морг тілами ліквідованих росіян. Там вже немає місця. Тепер у Мелітополі скрізь рекламують похоронне бюро, яке може допомогти із відправкою тіл до Росії.

У селі Велика Білозерка окупанти кидають тіла "двохсотих" прямо у приміщенні школи, яку вони захопили. Вони забрали у місцевої агрофірми екскаватор і риють ним братські могили для ліквідованих росіян.

За даними Федорова, окупанти з Токмака на Волноваху вивезли "двохсотих" у залізничних вагонах. Ще живі росіяни бояться, що вони теж можуть бути ліквідовані, бо їх відправляють на забій у Василівку. У самому Токмаку вже забита реанімація важко пораненими окупантами. Місця для всіх не вистачає.

Зазначається, що у Мелітополі пролунала серія з 7 на 8 січня. Учора, 10 січня, окупанти вивозили лафети згорілої військової техніки у бік Криму.

Вночі 8 січня на військовій базі російських військ в районі заводу "Гідромаш" в Мелітополі пролунали вибухи. Боєприпаси загарбників детонували понад годину. Як розповів мер міста Іван Федоров, дим над розташуванням окупантів було видно навіть вранці.

Пізніше з'явилися подробиці потужних вибухів у Мелітополі. За даними мера Мелітополя Івана Федорова, вибухи прогриміли на територіях двох підприємств, де окупанти облаштували свої бази з боєкомплектом. Він уточнив, що "бавовна" сталася в ніч на 8 січня на "Гідромаші" і "Мелітополь компресор".

Інші новини:

війна в Україні новини Мелітополя вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:44

"Нехай живуть у РФ": Зеленський висловився щодо позбавлення громадянства нардепів ОПЗЖ

17:43

Тіла везуть вагонами: у Мелітополі окупанти в паніці риють братські могили - ФедоровВідео

17:25

Литва передасть Україні системи ППО і зенітки - президент країниВідео

17:22

"Важкі часи": Путін цинічно "співпереживає" людям з окупованих територій УкраїниВідео

17:17

Сунак дав "зелене світло" на передачу Україні танків - Evening StandardВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:15

Чому 12 січня не можна чіпати сіль та солити їжу: прикмети і важливі заборони дняВідео

17:09

"Пакунок малюка" в 2023 році: що в нього входить, як отримати допомогу або компенсаціюФотоВідео

17:08

Як приготувати деруни, щоб всі ахнули і попросили добавки: найважливіші секретикиВідео

17:02

Зірка Уенздей Дженна Ортега засвітила прес в сукні принцеси на Золотому глобусіВідео

Реклама
16:56

Kalush Orchestra здивували фанатів новим кліпом зі ШварценеггеромВідео

16:45

Смачний рецепт вареників з сюрпризом на Старий Новий рік: дізнайтеся, що вас чекає весь 2023 рікВідео

16:22

Польща передає Україні роту танків Leopard: Дуда розкрив деталіВідео

16:14

Який батько, такий і син: Бедрос Кіркоров називає Україну республікоюВідео

16:10

Щастя не за горами: у трьох знаків Зодіаку незабаром розпочнеться суцільна біла смуга

16:03

РФ готує новий ракетний удар по Україні: у Силах оборони назвали ймовірні ціліВідео

15:59

Прикордонники разом із ЗСУ яскраво відправили "до Кобзона" групу вагнерівців під СоледаромВідео

15:57

Президенти Польщі та Литви приїхали до Львова: Зеленський підписав спільну деклараціюВідео

15:20

Ворог перекидає резерви, йде на штурм: у Міноборони розповіли про бої в СоледаріВідео

15:13

Які 3 страви потрібно приготувати на Старий Новий рік: можна дізнатися свою долю і залучити достатокВідео

15:08

"Знову карта йде "аркан смерті": таролог попередив киян про загрозу нових атак ворогівВідео

Реклама
15:07

Країною керує "кульгава качка": у РФ панічно шукають наступника Путіна - ЗМІ

14:59

У коханки Путіна знайшли елітну квартиру в Петербурзі: росЗМІ розкрили деталіВідео

14:31

Американський генерал назвав головну мету РФ у війні з УкраїноюВідео

14:30

Захищаючи Україну, загинув інтернаціональний чемпіон зі змішаних єдиноборств

14:27

Пакистан відправить Україні снаряди для гармат великого калібру - The Economic TimesВідео

14:20

Сорок років без жахів: чому не можна святкувати 40-річчя та як відзначати без небезпеки для життя

14:03

У Курській області стався вибух: в країні-агресорці поскаржилися, що "дрон поранив російських військових"

14:00

З Днем дочки 2023 - теплі мамині привітання зі Всесвітнім днем доньки

13:46

Можуть готувати до участі у війні в Україні: у Білорусі створюють аналог ПВК ВагнераВідео

13:36

Поки в межах України російські війська, вона не вступить в ЄС - заступник голови Єврокомісії

13:35

Навіщо заморожувати крупи: це допоможе назавжди забути про набридливу проблему

13:23

Важкі бої в Соледарі і Бахмуті: генсек НАТО закликав надати допомогу і зламати ситуацію на бік УкраїниВідео

13:10

Війна в Україні: чи видно світло в кінці тунелю – чат із генералом Миколою Маломужем

13:04

Мадонну звинувачують у торгівлі та сексуальному використанні африканських дітейВідео

12:59

В Україні знищено підполковника РФ - командира "елітного" загону спецпідрозділу ГРУВідео

12:57

Як відмити мікрохвильовку від сильних забруднень: заблищить немов з магазинуВідео

12:53

В Україні "зажмурили" російського чиновника-окупанта

12:52

Мнуть лапами і мурчат: чому кішки люблять масажувати господаря

12:31

ЗСУ ліквідували "зека"-вагнерівця, який спалив 2 людей: його мати обурилася відсутністю "почестей"ФотоВідео

12:30

Мемуари принца: Гаррі описав бурхливе побачення з Меган Маркл в готеліВідео

Реклама
12:20

Американські БМП Bradley дадуть можливість для наступу ЗСУ – ПентагонВідео

12:18

92 бригада отримала 20 генераторів від Олега Крота та "Фундації Течія"

12:11

Військовий експерт пояснив, що означає Перекидання ворогами військ до Білорусі

11:55

Переговори з Росією не мають сенсу, її потрібно перемогти на полі бою - ХоджесВідео

11:49

У Путіна висловилися щодо перспектив мирних переговорів України та РФВідео

11:44

"2023 рік має стати вирішальним": РФ готує наступ у наступні кілька тижнів – британський генералВідео

11:43

Солодке життя: як зрозуміти, що мед зіпсувався і що робити зі старим продуктом

11:26

Зірка фільму "Той, хто пройшов крізь вогонь" важко поранений в боях за СоледарВідео

11:18

Штурм Соледара перетворився на "утилізацію зеків": Світан розповів про важкі бої за місто

11:07

"Плюсовою температура повітря буде скрізь!": мороз і холод відступлять з УкраїниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти