Тіла везуть вагонами: у Мелітополі окупанти в паніці риють братські могили - Федоров

Російські окупанти перебувають у паніці через те, що їх відправляють на забій у Василівку.

У Мелітополі окупанти в паніці через кількість "двохсотих" / Колаж фото УНІАН, скріншот з відео

Українські військові ліквідували величезну кількість окупантів. Росіяни звозять "двохсотих" у Мелітополь. Тіл так багато, що їх везуть прямо у залізничних вагонах у різних напрямках. Про це в ефірі телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що окупанти закидали місцевий морг тілами ліквідованих росіян. Там вже немає місця. Тепер у Мелітополі скрізь рекламують похоронне бюро, яке може допомогти із відправкою тіл до Росії.

У селі Велика Білозерка окупанти кидають тіла "двохсотих" прямо у приміщенні школи, яку вони захопили. Вони забрали у місцевої агрофірми екскаватор і риють ним братські могили для ліквідованих росіян.

За даними Федорова, окупанти з Токмака на Волноваху вивезли "двохсотих" у залізничних вагонах. Ще живі росіяни бояться, що вони теж можуть бути ліквідовані, бо їх відправляють на забій у Василівку. У самому Токмаку вже забита реанімація важко пораненими окупантами. Місця для всіх не вистачає.

Зазначається, що у Мелітополі пролунала серія з 7 на 8 січня. Учора, 10 січня, окупанти вивозили лафети згорілої військової техніки у бік Криму.

Вночі 8 січня на військовій базі російських військ в районі заводу "Гідромаш" в Мелітополі пролунали вибухи. Боєприпаси загарбників детонували понад годину. Як розповів мер міста Іван Федоров, дим над розташуванням окупантів було видно навіть вранці.

Пізніше з'явилися подробиці потужних вибухів у Мелітополі. За даними мера Мелітополя Івана Федорова, вибухи прогриміли на територіях двох підприємств, де окупанти облаштували свої бази з боєкомплектом. Він уточнив, що "бавовна" сталася в ніч на 8 січня на "Гідромаші" і "Мелітополь компресор".

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