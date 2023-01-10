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Буде багато повітряних тривог і три гарячих точки: експерт пояснив, що станеться на фронті в січні

10 січня 2023, 19:37
Експерт переконаний, що з 16 січня в Україні збільшиться кількість повітряних тривог через російські навчання в Білорусі.
Снайпер, ВСУ
На українському фронті буде три гарячих точки в січні / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

На українському фронті в січні буде три найбільш гарячі точки. До них буде прикута пильна увага мінімум протягом двох тижнів - місяця. Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський, повідомляє ТСН.ua.

Він переконаний, що цими точками стануть населені пункти в районі Бахмута, Кремінної та на півдні країни. З 16 січня також може значно збільшитися кількість та інтенсивність повітряних тривог.

Грабський акцентує на тому, що до кінця січня під Кремінною буде найжвавіша частина наступу ЗСУ, оскільки там українські військові мають успіхи.

"Разом з тим триватиме підготовка для проведення наступу на півдні, тому що там противник, усвідомлюючи, що ми можемо завдати серйозного удару, намагається зосередити додаткові сили і засоби, але вони не встигають це зробити. Плюс - цей район (в першу чергу мова йде про Лівобережну Херсонщину) знаходиться під постійним вогневим впливом, наші війська завдають постійних вогневих ударів по об'єктах противника в тому районі", - сказав експерт.

Також ЗСУ працюють над тим, щоб надалі серйозно просунутися в район Мелітополя для виходу на узбережжя Азовського моря. Однак вихід до моря в січні не відбудеться.

Він також додав, що на півночі російська авіація в Білорусі почне великі навчання, що збільшить кількість повітряних тривог. Однак це не стане загрозою для наступу на Київ.

"Тих сил і засобів, сконцентрованих ворогом на цьому напрямку просто фізично недостатньо для того, щоб здійснювати будь-які широкомасштабні агресивні дії або навіть часткові наступальні дії ... тому в найближчі два тижні – в найближчий місяць наша увага буде в основному прикута до району Бахмута, до району Кремінної, і уважно спостерігаємо за півднем", — сказав він.

Ризик нового вторгнення в Україну з боку Білорусі

Військовий експерт Олег Катков вважає, що з боку Білорусі спостерігається загроза повторного наступу на Україну. Ця загроза не зникне аж до закінчення війни і перемоги України.

24 грудня в Інституті вивчення війни заявили, що Москва формує умови для нового найбільш небезпечного курсу дій - відновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого проти Києва. Ці дії можуть бути російською інформаційною операцією або відображенням планів диктатора Путіна.

25 грудня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія перекидає до Білорусі мобілізованих та військову техніку. Українська розвідка весь час стежить за ситуацією. РФ хоче, щоб Білорусь відвернула на себе частину сил і засобів України.

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