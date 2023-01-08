glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Наказ віддав полковник": окупант назвав винного у ліквідації росіян в Маріїнці, але це не ЗСУ

8 січня 2023, 04:55
Російський окупант перед своєю смертю назвав ім'я того, хто віддав наказ про розміщення російських мобілізованих у приміщенні училища в Маріїнці.
'Наказ віддав полковник': окупант назвав винного у ліквідації росіян в Маріїнці, але це не ЗСУ
Окупант назвав винного в ударі по базі в Макіївці / Telegram

У новорічну ніч, коли окупанти слухали привітання Путіна, українські військові нанесли потужний удар по базі ворога у Макіївці. Окупанти вирішили розміститись у приміщенні місцевого училища. Внаслідок "прильоту" від будівлі нічого не залишилось.

Один з окупантів, який вижив, але отримав опіки 75% тіла, назвав конкретне ім'я людини, яка відправила їх у Макіївське училище, повідомляє УНІАН. Рядовий 144-го мотострілецького полку Антон Головінський заявив, що наказ віддав полковник Єнікєєв Роман.

"У новорічну ніч нас зібрали в актовій залі слухати промову Путіна. Нам сказали виконувати наказ, злочинний наказ полковника Романа Єнікєєва, через якого всі наші хлопці загинули", - сказав окупант.

Слід зазначити, що Головінського відправили в госпіталь в Ростов-на-Дону. Але вже через кілька днів він став "двохсотим".

"Бавовна" в Макіївці

Раніше повідомлялося про те, що в ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.

Інші новини:

війна в Україні Макіївка вторгнення Росії війна на Донбасі
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

06:20

Без цього кроку ми не виграємо війну

05:00

Привітання з Днем ангела Степана - теплі привітання, картинки і листівки для коханих

04:55

"Наказ віддав полковник": окупант назвав винного у ліквідації росіян в Маріїнці, але це не ЗСУВідео

03:30

Як правильно пити воду - сидячи або стоячи

03:20

Що додавали у Вінегрет, щоб він став неймовірно смачним: рецепт салату, який ніхто не знавВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

02:02

"Важко впихнути овали в трикутники": Волочкова в бікіні осоромилася на МальдівахВідео

01:35

Військовий експерт розповів, скільки є сценаріїв закінчення війниВідео

01:15

Гороскоп на сьогодні 8 січня: Близнюкам - адреналін, Левам - зневіраВідео

00:51

Чому 8 січня не можна нікому рахувати гроші: прикмети і що заборонено робити у велике святоВідео

Реклама
00:45

Собор Пресвятої Богородиці 8 січня: чому це день особливого зв'язку з Божою Матір'ю

07 січня, субота
23:49

Потужна "бавовна" в Криму: в Мережі повідомляють про вибухи в ДжанкоїВідео

23:32

Гороскоп Таро на тиждень 9-15 січня: Близнюкам - покарання ворогів, Терезам - вигорянняВідео

23:13

"Кількість отрут в тілі зашкалює": Міхалкову в реанімації стало гіршеВідео

23:04

Барахлу на кухні не місце: як часто потрібно міняти сковорідкиВідео

22:55

"Ворог втікатиме": Подоляк назвав те, що треба ЗСУ для потужного контрнаступуВідео

22:34

"У нас вся Росія знаходиться у всіх списках": Петросян та інші росіяни очманіли від санкцій УкраїниВідео

22:31

Гороскоп на тиждень 9-15 січня 2023: палаючі дедлайни, нерви і конфлікти принесе доляВідео

21:57

"Побачимо подальшу ескалацію": Туреччина жорстко звинуватила РФ у затягуванні війну в УкраїніВідео

21:53

"Будуть ізольовані від цивілізованого світу": Зеленський попередив усіх російських артистівВідео

21:29

Сім чоловічих імен, власникам яких на роду написано стати начальником

Реклама
21:25

"З сусідами треба дружити": у чоловіка російської співачки трапилася істерика через жорсткі санкціїВідео

21:11

"У чому сенс": Подоляк розніс мирну пропозицію ТуреччиниВідео

21:10

Зеленський провів важливе засідання РНБО: що відомоВідео

20:31

Данілов висміяв "різдвяне перемир'я" Путіна і обізвав главу КремляВідео

20:13

Санкції проти російських артистів: Подоляк назвав їх "пропагандистами смерті"Відео

19:58

На Україну насуваються нові морози: синоптики назвали дати "крижаної" погодиВідео

19:48

Соліст Maneskin кардинально змінив іміджВідео

19:20

В Україні завершується ера російської церквиПогляд

19:08

Чому 9 січня не можна нікому чіпати ножі і ходити босоніж: прикмети і важливі заборони дняВідео

19:02

Резніков оцінив, скільки ракет і дронів залишилося у російських окупантівВідео

19:01

"Виродок": Рогозін жорстко накинувся на ГалкінаВідео

18:25

"Захід здає позиції, а Угорщині потрібно підтримати його опонентів": Орбан влип у новий скандал - ЗМІВідео

18:23

Чоловіка загубила: патріотка Росії Наташа Корольова втекла в СШАВідео

17:47

Кіркоров, Міхалков та інші: Зеленський запустив санкції РНБО проти російських артистівВідео

17:32

"Йдуть кровопролитні бої": що відомо про бійню за СоледарВідео

17:12

Хочуть набрати 500 тисяч осіб: Росія готує нову мобілізацію в січні - розвідкаВідео

17:10

Спрацювала карма: попи РПЦ "благословили" окупантів, ліквідованих у Макіївці, вкраденим хрестомВідео

16:56

Як легко і просто зробити неймовірно соковиту домашню ковбасу: шалені секрети приготуванняВідео

16:38

"Краще б так молилися, як сперечаються": недалека Стужук поділилася "цінною думкою" щодо Різдва

16:21

Президент Зеленський призупинив громадянство 13 ієрархів УПЦ МП-ЗМІ

Реклама
16:20

"Готують заміс": астрологи назвали критичний регіон України до кінця січня і місяць закінчення війниВідео

16:11

"Хлопцям на передову": Пресняков віддав свої гонорари на потреби окупантів

15:57

"Є політичний розкол": патріарх Кирило "наїхав" на Україну через "зміну вектору розвитку"Відео

15:41

"Газовикам" дзвонити марно: чому газ в конфорці стає помаранчевимВідео

15:13

Влад Яма ошелешив довгою шевелюрою з чубчиком

15:06

Знадобиться лише один інгредієнт: як зробити взуття водонепроникним

14:39

Відсторонення Путіна від влади і військова операція ЗСУ: Жданов назвав два шляхи звільнення КримуВідео

14:22

Собчак "поховала" Михалкова, росіяни в істериціВідео

14:19

Стало гірше: Михалкова перевели в реанімацію

13:53

Військовий експерт пояснив, чи підійдуть ЗСУ німецькі БМП MarderВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти