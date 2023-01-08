'Наказ віддав полковник': окупант назвав винного у ліквідації росіян в Маріїнці, але це не ЗСУ

Російський окупант перед своєю смертю назвав ім'я того, хто віддав наказ про розміщення російських мобілізованих у приміщенні училища в Маріїнці.

Окупант назвав винного в ударі по базі в Макіївці / Telegram

У новорічну ніч, коли окупанти слухали привітання Путіна, українські військові нанесли потужний удар по базі ворога у Макіївці. Окупанти вирішили розміститись у приміщенні місцевого училища. Внаслідок "прильоту" від будівлі нічого не залишилось.

Один з окупантів, який вижив, але отримав опіки 75% тіла, назвав конкретне ім'я людини, яка відправила їх у Макіївське училище, повідомляє УНІАН. Рядовий 144-го мотострілецького полку Антон Головінський заявив, що наказ віддав полковник Єнікєєв Роман.

"У новорічну ніч нас зібрали в актовій залі слухати промову Путіна. Нам сказали виконувати наказ, злочинний наказ полковника Романа Єнікєєва, через якого всі наші хлопці загинули", - сказав окупант.

Слід зазначити, що Головінського відправили в госпіталь в Ростов-на-Дону. Але вже через кілька днів він став "двохсотим".

"Бавовна" в Макіївці

Раніше повідомлялося про те, що в ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.

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