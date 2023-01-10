"Потрібно докласти неймовірних зусиль": експерт розповів, чи буде захоплення Бахмута після Соледара

У ЗСУ є всі шанси відбити атаки окупантів у Соледарі та під Бахмутом.

Чи може РФ захопити Бахмут / Колаж фото соцмережі, Міноборони РФ

Російське командування сконцентрувало своїх окупантів в районі Соледара. Існує думка, що це перегрупування може призвести до подальшого "взяття Бахмута". Однак у РФ не вийде це зробити, бо окупанти зазнають поразки і будуть змушені зупинитися. Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський, повідомляє ТСН.ua.

Після невдалих спроб окупанти переходитимуть до менш інтенсивних боїв.

"Соледарське перегрупування не може сприяти (оточенню Бахмута – Главред). Якщо ми подивимося на лінію бойового зіткнення, буде видно, що для того, щоб оточити Бахмут з району Соледара, то потрібно докласти ще неймовірних зусиль. І у мене великі сумніви, що у російських військ є такі сили", – сказав Грабський.

Варто зазначити, експерт переконаний, що у ЗСУ є всі шанси відбити атаки окупантів.

"Противник буде просуватися там в місцевості, досить забудованої, тому ля маневрів у нього там простору недостатньо. І треба розуміти, що там оборона наша готувалася не один рік, і ми може протистояти противнику", - додав експерт.

Грабський не виключає, що РФ зможе переформувати свої війська і перекинути додаткові сили на цю ділянку завдяки частковій мобілізації. Однак це може не принести бажаного для Кремля результату.

"Вони будуть змушені зупинитися, як свого часу вони зупинилися в районі Білогорівки Луганської області після досить відчайдушних спроб штурмувати Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Так, їх захопили, але надалі їх наступального потенціалу вже просто не вистачило, і вони змушені були зупинитися", - сказав експерт.

Він звернув увагу на те, що на цій ділянці вже спостерігається серйозне зниження активності боїв.

Ситуація в Соледарі

Раніше повідомлялося, що Росія кидає неймовірну кількість своїх солдатів на східну ділянку фронту. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Соледар, Бахмут і Схід загалом зараз тримаються, але бої йдуть важкі.

На Донеччині російські війська ввечері 9 січня розпочали потужний штурм Соледара. Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, штурм розпочався після того, як окупантам не вдалося окупувати місто.

Президент України Володимир Зеленський 9 січня провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Як повідомив Зеленський, головна увага на Ставці була приділена ситуації в Донецькій і Луганській областях, а саме тим напрямкам, які зараз найбільш гарячі. Він зазначає, що окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, там уся земля всіяна трупами російських загарбників.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що "кухар Путіна", засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин використовує повідомлення про "успіхи" в Соледарі, щоби зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили.

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