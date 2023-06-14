"Тікатимуть вже влітку": Світан анонсував розгром окупантів в Бахмуті та Соледарі

Роман Світан заявив, що українські військові намагаються взяти російських окупантів в оперативне оточення в Бахмуті.

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Українські військові виженуть окупантів з Бахмута вже влітку / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, скріншот з відео

Українські військові можуть взяти російських окупантів в оперативне оточення у Бахмуті Донецької. Для цього потрібно вийти на граничні висоти перед річкою Бахмутка. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу Роман Світан.

Формування цього "котла" займається командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, каже Світан.

"З військової точки зору це логічний та виправданий розвиток подій, коли війська виходять з потенційного котла, лишати їх там ніхто не буде. І це лише перший етап відходу. Реальна картина там гірша", - сказав Світан.

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Він додав, що нині українські військові просуваються уперед на флангах Соледарсько-Бахмутського угрупування. Також просування відбувається у бік Горлівки, на Курдюмовку, додав полковник.

"Знов таки, їх туди затягнув Пригожин. Потоптався по Соледару, по Бахмуту, все кинув і втік. Тепер росіянам доведеться звідти йти. І чим швидше вони, до речі, це зроблять, тим більше життів залишать", – сказав Світан.

Експерт переконаний, що тримати оборону російські окупанти зможуть лише у випадку, якщо займуть позиції за Попасною. Він додав, що вже влітку ворожі війська втечуть з Бахмута та Соледару.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше видання The Washington Post зазначало, що українські військові нібито пішли в контрнаступ, відкриваючи вирішальний етап у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. У ніч на 7 червня ЗСУ посилили удари по позиціях окупантів.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр 11 червня повідомила, що українські військові контрнаступають у Донецькій області і звільняють українські населені пункти від російських окупантів. У Міноборони заявили, що ЗСУ деокупували Макарівку Донецької області. За її даними, ЗСУ просунулися в районі Берховського водосховища на 250 метрів. На півдні українським військовим вдалося просунутися на двох напрямках – від 300 до 1500 метрів.

12 червня Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ звільнили сім населених пунктів. Просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, а площа взятої під контроль території становить 90 кВ.км.

Представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов 13 червня зазначав, що ЗСУ йдуть вперед під час наступальної операції на Бердянському напрямку. Під час ведення наступальної операції в Таврійському і Донецькому операційних районах війська ударного угруповання Сил оборони України за добу на Бердянському напрямку просунулися на відстань від 500 метрів до 1 кілометра.

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