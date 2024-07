Окупанти штурмують 11 напрямків фронту, біля семи населених пунктів мають успіх

Російська окупаційна армія просувається на Донбасі та має успіх у районі семи населених пунктів. Про це в ніч на 30 липня повідомили аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Спірного, Роздолівки, Тимофіївки, Прогресу, Костянтинівки, у Північному та Залізному. Оновлено район Желанного", - йдеться у повідомленні.

Як йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни, російські війська нещодавно досягли значних тактичних успіхів на північний захід від Авдіївки.

Геолокаційні кадри від 29 липня показують, що війська РФ утримують позиції в західній частині Новоселівки Першої, підтверджуючи, що росіяни нещодавно захопили весь населений пункт.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 29 липня, показують, що окупанти нещодавно просунулися:

Міноборони РФ заявило, що елементи Центрального угруповання військ Росії захопили Вовче, що узгоджується з контролем ISW оцінки місцевості в цьому районі.

Кілька російських джерел заявили, що російські війська захопили більш ніж половину Веселого і рухаються до Новогродівки та Селидового (великі та більш укріплені населені пункти приблизно за 12 кілометрів на захід від нинішньої лінії фронту).

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 липня, показують, що війська РФ просунулися до вітрозахисної смуги в полях на південь від Костянтинівки (на південний захід від Донецька).

Воєнкори РФ додатково заявили, що росіяни просунулися до західних околиць і в межах північної Красногорівки, хоча ISW поки що не спостерігав, щоб російські сили діяли так далеко в межах західної або північної Красногорівки.

Генштаб ЗСУ, зі свого боку, повідомив про безуспішні російські атаки в районі Красногорівки та Георгіївки, на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного, а також у напрямку Антонівки.

Також 29 липня ворог продовжив обмежені наступальні операції в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не домігся жодних підтверджених успіхів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили наземні атаки противника в районі Великої Новосілки.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.