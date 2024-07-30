Окупанти штурмують 11 напрямків фронту, біля семи населених пунктів мають успіх

Ворог просунувся біля Спірного, Роздолівки, Тимофіївки, Прогресу, Костянтинівки, у Північному та Залізному, повідомляють аналітики DeepState.

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Російська окупаційна армія просувається на Донбасі та має успіх у районі семи населених пунктів. Про це в ніч на 30 липня повідомили аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Спірного, Роздолівки, Тимофіївки, Прогресу, Костянтинівки, у Північному та Залізному. Оновлено район Желанного", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні зараз / Карта deepstatemap

Що кажуть аналітики ISW

Як йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни, російські війська нещодавно досягли значних тактичних успіхів на північний захід від Авдіївки.

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Геолокаційні кадри від 29 липня показують, що війська РФ утримують позиції в західній частині Новоселівки Першої, підтверджуючи, що росіяни нещодавно захопили весь населений пункт.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 29 липня, показують, що окупанти нещодавно просунулися:

до вітрозахисної смуги на захід від Вовчого;

на захід від Лозуватського;

і на південь від Нетайлового.

Міноборони РФ заявило, що елементи Центрального угруповання військ Росії захопили Вовче, що узгоджується з контролем ISW оцінки місцевості в цьому районі.

Кілька російських джерел заявили, що російські війська захопили більш ніж половину Веселого і рухаються до Новогродівки та Селидового (великі та більш укріплені населені пункти приблизно за 12 кілометрів на захід від нинішньої лінії фронту).

Ситуація на фронті / understandingwar.org

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 липня, показують, що війська РФ просунулися до вітрозахисної смуги в полях на південь від Костянтинівки (на південний захід від Донецька).

Воєнкори РФ додатково заявили, що росіяни просунулися до західних околиць і в межах північної Красногорівки, хоча ISW поки що не спостерігав, щоб російські сили діяли так далеко в межах західної або північної Красногорівки.

Генштаб ЗСУ, зі свого боку, повідомив про безуспішні російські атаки в районі Красногорівки та Георгіївки, на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного, а також у напрямку Антонівки.

Також 29 липня ворог продовжив обмежені наступальні операції в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не домігся жодних підтверджених успіхів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили наземні атаки противника в районі Великої Новосілки.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Звіт Генштабу ЗСУ

Уранці 30 липня в Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби російські загарбники штурмували 11 напрямків фронту, найбільше атак ворога відбулося на Покровському та Курахівському напрямках, загалом відбулося 149 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки та Богданівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Дружби, Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони за добу зупинили 52 атаки. Ворог атакував у районах десяти різних населених пунктів. Найбільше ативності окупанти проявили біля Новоолександрівки, Желанного та Прогресу.

На Курахівському напрямку наші захисники відбили 21 штурмову дію неподалік Костянтинівки, Парасковіївки та Перемоги, де противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ.

Окупанти втратили на напрямку за вчора велику кількість танків та іншої бронетехніки.

Також у Генштабі озвучили втрати російських окупантів.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.07.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 577 060 (+1 060) осіб;

танків - 8 381 (+25) од;

бойових броньованих машин - 16 141 (+38) од;

артилерійських систем - 16 056 (+46) од.;

РСЗВ - 1 130 (+1) од.;

засобів ППО - 906 (+0) од.;

літаків - 363 (+0) од.;

вертольотів - 326 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 832 (+27) од.;

крилатих ракет - 2 406 (+0) од.;

кораблів/катерів - 28 (+0) од.;

підводних човнів - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 21 687 (+53) од.;

спеціальної техніки - 2 696 (+6) од.

​ Потрій армії РФ станом на ранок 30 липня 2024 року / Інфографіка: Главред ​

Як повідомляв Главред, літній російський наступ, на який окупанти покладали надії, провалюється. Росія взагалі втратить своє домінування на полі бою вже до зими, повідомляє The Telegraph.

Колишній офіцер штабу штурмового батальйону бригади "Червона Калина" Микола Олійник заявив про те, що на полі бою Україні не потрібно перемогти, а достатньо тримати ситуацію стабільною.

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