Росіяни створюють великий котел для ЗСУ: військовий розкрив плани ворога на фронті

Доки ЗСУ відступають на підготовлені позиції та тримають фронт, доти російським окупантам не вдасться здійснити прорив, сказав Кирило Сазонов.

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Ворог щодня просувається на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські окупанти продовжують просуватися на Покровському напрямку. Ворог намагається створити на Донеччині великий котел для ЗСУ. Про це заявив військовий ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі Київ24.

"Ворог щодня просувається потроху саме на Покровському напрямку. Я раджу нікому не робити трагедію з карти, де ви бачите, що десь втрачено якийсь невеликий населений пункт. Це насправді не критично, це не трагедія. Проблема, трагедія і справді жах, якщо прорвано фронт. Тоді в цю шпаринку ворог полізе, кине резерви та буде йти", - сказав він.

Сазонов зазначив, що окупантам не вдасться здійснити прорив, доки українські захисники відступають на позиції, відсуваються і тримають фронт.

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"Чому ворог лізе саме на Покровськ зараз? Моя особиста думка, що він не полишає надію зробити великий-великий котел, тобто зайти на трасу Покровьск-Костянтинівка, а північніше йти до траси, яка поєднує Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'яньск з Харківщиною, яка йде на північ з Лиманського напрямку", - пояснив військовий.

За його словами, на Лиманському напрямку росіяни успіхів не мають.

Хто такий Кирило Сазонов? Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, російська армія продовжує наступ у Донецькій області, активні бої тривають на кількох напрямках фронту. За даними DeepState, у ніч проти 29 липня РФ просунулась у районах Веселого, Красногорівки, Желанного та Новоолександрівки.

Також українські партизани отримали документи, що свідчать про втрату боєздатності 810 окремої гвардійської бригади морської піхоти РФ. Як повідомляє "Атеш" в Telegram, бригада має критичний дефіцит сержантів, офіцерів та командирів.

Як повідомляв Главред, літній наступ Росії провалюється, країна може втратити домінування на полі бою до зими. The Telegraph стверджує, що РФ сподівалась на успіх, коли Україна була в уразливому стані через нестачу ресурсів. Проте, завдяки новому пакету допомоги від США та збільшенню українських військ, ситуація змінюється на користь України.

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