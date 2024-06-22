'Терор РФ має програти': Зеленський назвав три речі, які терміново необхідні Україні

Україні необхідні сили та засоби для знищення російської бойової авіації, оскільки окупанти щоденно обстрілюють прифронтові території, наголосив президент.

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Росія щодня тероризує українські міста авіабомбами / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Офіс Генпрокурора

Від початку червня росіяни застосували проти України більш ніж 2400 КАБів, із них близько 700 – проти Харківщини. Україна повинна мати можливість повноцінно відповідати на російський терор. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Сучасні системи ППО для України – "петріоти", і прискорення тренування наших пілотів для F-16, і, що особливо важливо, достатня далекобійність нашої зброї – це те, що дійсно необхідно. Необхідно для захисту життя. І виключно для цього", - наголосив Зеленський.

За його словами, у Харкові продовжують розбирати завали на місці влучання авіабомб окупантів. Наразі через російський обстріл більш ніж 40 людей отримали поранення, їм надається допомога. Ще три людини загинули.

відео дня

"Чотири керовані авіабомби вдарили по місту – це абсолютно прорахований терор. Одна з бомб зруйнувала житловий будинок у центральній частині міста, поруч з автовокзалом", - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Росія щоденно наносить такі удари по Донеччині та інших прифронтових регіонах. Тому Україні необхідні сили та засоби для знищення російської бойової авіації.

"Потрібен цей крок. Я вдячний усім партнерам, вдячний Америці за сильне рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщини, – ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону та скупчення російських окупантів. Такі рішення потрібно продовжувати. Значне зниження російського ракетного терору проти Харкова та області доводить, що це абсолютно реально – убезпечити наші міста й наші громади від російських бомб", - додав глава держави.

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Доповідь Сирського та Умєрова

Президент наголосив, що російський терор повинен програти, це важливо для кожного, хто хоче жити у світі без війни, яку росіяни завжди поширюють, коли не програють. Зеленський також розповів, що заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександдра Сирського та міністра оборони України Русема Умєрова щодо забезпечення української армії та постачання від партнерів.

"Головком та міністр доповіли також про свої контакти з партнерами, і наші очікування. Ми вдячні за затверджені пакети, але вони нам потрібні повністю й на полі бою – без затримок. І щоб усе те, про що ми домовлялися з Президентом Байденом, було реалізовано", - додав він.

Удар по Харкову 22 червня - подробиці

Нагадаємо, вдень 22 червня російські окупанти підняли у повітря свою авіацію і здійснили пуски керованих авіабомб у бік Харкова. У місті пролунали потужні вибухи, над ним піднялися стовпи диму. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що росіяни чотири рази вдарили по місту, зокрема по житлових будинках.

Окупанти влучили в житловий будинок у центрі міста, там триває розбір завалів. Президент України Володимир Зеленський назвав це російським терором, який потрібно негайно зупинити.

Як повідомляв Главред, кількість поранених внаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 41 людини. 6 постраждалих перебувають у важкому стані.

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