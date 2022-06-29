Тернополянці вручили повістку посеред вулиці: їй довелося йти до військкомату / скріншот, 20 хвилин

Мешканка Тернополя отримала повістку до військкомату за порушення комендантської години.

Жінку зупинив патруль о 23:05 і прямо на вулиці вручив повістку з вимогою у вівторок, 28 червня, з'явилася в зазначений час у міський центр комплектування та соціальної підтримки (військкомат), пише "20 хвилин Тернопіль".

"Замість профілактичної бесіди або штрафу, вона отримала від патруля повістку до військкомату. Як стверджує жінка, чоловіки були у військовій формі, а документ, який їй вручили, був з печаткою та за підписом начальника Тернопільського об'єднаного міського центру комплектування та соціальної підтримки. йдеться в повідомленні.

Вікторія-вчителька історії за освітою, не військовозобов'язана. За її словами, чоловік і батько вже захищають країну у складі ЗСУ.

читайте такожУкраїнцям можуть роздавати повістки де завгодно: закон не порушується-сухопутні військаОднак, заперечувати Вікторія не стала і 28 червня прибула до військкомату.

"Я хвилювалася, але розумію, що порушила закон, тому що була на вулиці в комендантську годину. Тому повинна прийти і здатися",– розповіла Вікторія.

Жінка зізналася, що співробітники військкомату були шоковані, коли побачили її, вибачилися і відпустили.

"Кажуть, що не розуміють, як так вийшло. Вибачилися і сказали, що більше такого не повториться і відпустили. Більше Я питань не задавала", - згадала Вікторія. Також у військкоматі забрали повістку, яку їй видали в патрулі.

Нагадаємо, раніше в міській раді популярного лікувального курорту Трускавця, що на Львівщині, вирішили радикально боротися з тими, хто порушує заборону і купається в питному озері. Під час чергової апаратної наради в мерії вирішили, що тепер вручатимуть повістки до військкомату всім купальникам - аналогічні санкції вже застосовуються і до порушників комендантської години.

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