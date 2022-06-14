УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

Хто купається в озері для пиття, тому повістка: у Трускавці вирішили радикально боротися з порушниками

14 июня 2022, 17:27

Як кажуть депутати, тих людей, які не є військовозобов'язаними, будуть на місці затримувати і, одразу після рішення суду, штрафувати на місці.

колаж повістка
У Трускавці вирішили радикально боротися з порушниками / колаж фото УНІАН та "Джерела Трускавця"

У міській раді популярного лікувального курорту Трускавця, що на Львівщині, вирішили радикально боротися з тими, хто порушує заборону і купається в питному озері. Про це повідомили в міській раді депутатів цього населеного пункту.

З такими порушниками в Трускавці б'ються не перший рік. Втім, до пори, до часу не допомагали ні високі паркани, ні відеомоніторинг, ні поліція. Порушники все одно щоранку купаються в озері.

Під час чергової апаратної наради в мерії Трускавця вирішили, що тепер вручатимуть повістки до військкомату всім купальникам ‒ аналогічні санкції вже застосовуються і до порушників комендантської години.

Крім того, кажуть депутати, у водойму періодично здійснюватимуться рейди за участю представників водоканалу, поліції та військкомату.

Читайте такжеУкраїнцям можуть роздавати повістки де завгодно: закон не порушується-сухопутні війська

Нагадаємо, раніше в Чернівецькій області на кордоні з Румунією прикордонники затримали групу контрабандистів, які очікували партію сигарет для доставки на територію Румунії.

"Враховуючи гарний фізичний стан порушників, їхню любов до камуфльованого одягу, правоохоронці повідомили про них військкомат. За наявною інформацією, всі порушники кордону, крім 17 - річного юнака, вже проходять медичний огляд для призову за мобілізацією", - розповіли прикордонники.

Пізніше профільний заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков говорив, що в Кабміні зараз створюють і продумують механізм, який дозволить айтішникам короткострокові візити за кордон - для вирішення термінових робочих питань.

І, природно, за умови обов'язкового швидкого повернення таких чоловіків в Україну.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
новини Львова Трускавець новини України
Реклама
Поддержите Главред

Останні новини

17:47

Гаубиці Panzerhaubitze 2000 будуть доставлені в Україну вже найближчим часом - Міноборони ФРН

17:43

Прикмети на 15 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:30

Магнітні бурі в червні 2022 року: які геомагнітні сюрпризи на нас чекають цього тижняВідео

17:27

Хто купається в озері для пиття, тому повістка: у Трускавці вирішили радикально боротися з порушниками

17:24

Який пряник готують для України за відмову від членства в НАТОПогляд

Реклама
17:11

У Росії запропонували відкликати визнання незалежності Латвії, Естонії та УкраїниВідео

16:56

Авіація РФ побоюється удару від ЗСУ: ворог вже не літає на підконтрольні Києву райониВідео

16:54

У Мережі повідомили про вибух в авто херсонського зрадника Сальдо: він спростував інцидентВідео

16:44

Найсмачніша молода картопля з хрусткою скоринкою: чудовий рецептВідео

16:43

Мамина копія: у мережі з'явилося рідкісне відео старшої дочки Бейонсе і Jay ZВідео

16:29

Підтримка і опора: 3 найнадійніших знака зодіакуВідео

16:27

Шоумен Бєдняков потряс українців важкою розповіддю про смерть матері в МаріуполіВідео

16:20

У Мінагрополітики пояснили, як блокада портів вдарила по курсу долара

16:12

Союзна допомога Польщі і Великобританії може вирішити результат війни в Україні – Піонтковський

16:01

Окупанти намагалися здати на металобрухт запчастини до комплексу ППО, щоб не їхати на передовуВідео

15:39

"Ненавиджу": українська ведуча показала, як у Німеччині на неї напав росіянин за "Слава Україні"Відео

15:36

Гороскоп Таро на липень: Левам варто поберегти серце, Діви почнуть все з нуля, на Раків чекає успіхВідео

15:18

"Соромно, що я служив": майор поліції Росії спалив військовий квиток у протест проти війниВідео

15:15

Російським кораблем, який обстрілює ракетами Україну, командує зрадник з Вінниці

15:05

Виснажена Лоліта, яка не звертає уваги на війну, покинула Росію

Реклама
14:59

Дудь продає квартиру в Росії

14:59

Сили оборони України вже за 10 кілометрів від центру Ізюма – аналітикиВідео

14:42

На порозі третьої світової війни: чому восени з подачі Китаю може початися реальний трешПогляд

14:33

Переконав Путіна, що той як Петро I: У МВС розкрили роль у війні куратора " Л/ДНР" КірієнкаВідео

14:17

Православний календар на липень 2022: Івана Купала, день Петра і Павла, День Хрещення Русі - важливі дати

14:16

"Забрали всі гроші": продюсер Фадєєв поскаржився на санкції

14:14

У бою під Ізюмом Харківської області загинув відомий київський активіст Роман РатушнийВідео

14:13

"З ким зараз воюють росіяни": Газманов зганьбився, намагаючись висміяти ЗСУ

13:52

Дефіцит бензину – не біда: у Сумах авто місцевого жителя їздить на дровахВідео

13:40

Росія вдарила ракетами по трьох областях України: видно дим від вибухівВідео

13:33

Україна платить жахливу ціну за вибір бути в ЄС: Подоляк різко відповів на слова ГарібашвіліВідео

13:02

"А що робили інші?": Зеленський присоромив Байдена за закиди про ігнорування підготовки РФ до війниВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 15 червня 2022: Близнюкам - вдалі збіги, Левам - сімейні проблемиВідео

12:55

Нова Пошта і Укрпошта відновлюють доставку з AliExpress: названо дату

12:44

Армія України вже за 20 км від Херсона: війська досягають тактичних успіхів - ОВАВідео

12:17

Варто дістати теплу ковдру: в Україні температура впаде до +9 градусівВідео

12:09

"Я російської душі людина": українка чекає, коли Харків стане російськимВідео

11:57

Пара думок про війну з Росією, або Чому Україна воює не за вихід на кордони 2013-го рокуПогляд

11:54

Рік без Григорія Чапкіса: Влад Яма розповів кумедну історію з життя хореографа

11:53

Китай готується до проведення "спецоперації" проти Тайваню – ЗМІ

Реклама
11:44

ЗСУ влаштували салют: у повітря злетіли ворожі "урагани" та підрозділ МТЗВідео

11:43

"Вистави на могильнику": окупанти запустять шоу в розбомбленому драмтеатрі у МаріуполіВідео

11:15

"Ми звільнимо наш Крим": Зеленський заявив, що Україна поверне анексований півострівВідео

11:13

"В РФ думали, що світ їх за це порве": інші держави проґавили шанс зупинити війну – АрестовичВідео

11:08

Військам РФ вдалося трохи просунутися біля Харкова - британська розвідкаВідео

10:49

Тимур Мірошниченко довів до сліз шанувальників відео з дітьми після 100-денної розлукиВідео

10:44

ЗСУ наводять жах на окупантів, в бій готовий йти один з 10 солдатів - перехоплення СБУ

10:41

Спалили БМП дотла: артилеристи ЗСУ ефектно знищили окупантів, які ховалися у лісіВідео

10:10

"Вони роз'їхалися, щоб мене пропустити": українець викрав набитий зброєю "Урал" з-під носа окупантів

10:09

Володимир Дантес показав романтичний поцілунок від Даші Кацуріної

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять