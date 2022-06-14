Хто купається в озері для пиття, тому повістка: у Трускавці вирішили радикально боротися з порушниками

У Трускавці вирішили радикально боротися з порушниками / колаж фото УНІАН та "Джерела Трускавця"

У міській раді популярного лікувального курорту Трускавця, що на Львівщині, вирішили радикально боротися з тими, хто порушує заборону і купається в питному озері. Про це повідомили в міській раді депутатів цього населеного пункту.

З такими порушниками в Трускавці б'ються не перший рік. Втім, до пори, до часу не допомагали ні високі паркани, ні відеомоніторинг, ні поліція. Порушники все одно щоранку купаються в озері.

Під час чергової апаратної наради в мерії Трускавця вирішили, що тепер вручатимуть повістки до військкомату всім купальникам ‒ аналогічні санкції вже застосовуються і до порушників комендантської години.

Крім того, кажуть депутати, у водойму періодично здійснюватимуться рейди за участю представників водоканалу, поліції та військкомату.

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Нагадаємо, раніше в Чернівецькій області на кордоні з Румунією прикордонники затримали групу контрабандистів, які очікували партію сигарет для доставки на територію Румунії.

"Враховуючи гарний фізичний стан порушників, їхню любов до камуфльованого одягу, правоохоронці повідомили про них військкомат. За наявною інформацією, всі порушники кордону, крім 17 - річного юнака, вже проходять медичний огляд для призову за мобілізацією", - розповіли прикордонники.

Пізніше профільний заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков говорив, що в Кабміні зараз створюють і продумують механізм, який дозволить айтішникам короткострокові візити за кордон - для вирішення термінових робочих питань.

І, природно, за умови обов'язкового швидкого повернення таких чоловіків в Україну.

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