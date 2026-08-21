Теракти, обстріли та диверсії: СБУ попередила українців про загрози 24 серпня

СБУ попередила про можливі теракти та провокації з боку РФ у День Незалежності.

https://glavred.net/ukraine/terakty-obstrely-i-diversii-sbu-predupredila-ukraincev-ob-ugrozah-24-avgusta-10790243.html Посилання скопійоване

СБУ попередила українців про загрози 24 серпня / Колаж "Главред", фото 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила, pixabay

Коротко:

СБУ закликала українців дотримуватися кількох основних правил

СБУ нагадала, що не можна публікувати фото та відео з місць розташування військових об’єктів

Служба безпеки України закликала громадян зберігати підвищену пильність напередодні та в День Незалежності України, який відзначається 24 серпня. У відомстві попередили, що Росія може скористатися масовими заходами для організації провокацій та атак.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

відео дня

"В умовах повномасштабної війни ворог може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів", – зазначили у спецслужбі.

Служба безпеки закликала напередодні та під час святкових заходів дотримуватися кількох основних правил:

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначити найближче укриття;

не наближатися до підозрілих предметів і не намагатися самостійно їх переміщати чи перевіряти;

у разі виявлення підозрілих осіб, предметів або інших ознак можливої незаконної діяльності повідомляти про це правоохоронним органам;

не виконувати прохання невідомих осіб (навіть якщо вони представляються співробітниками правоохоронних органів), які дають сумнівні доручення, зокрема, здійснити фото- або відеозйомку певних об’єктів, передати посилку або залишити предмет у вказаному місці.

Крім того, СБУ нагадала, що не можна публікувати фото та відео з місць розташування військових об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони, а також не поширювати інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО або переміщення українських військових.

Служба безпеки також наголосила, що російські спецслужби можуть намагатися втягнути українців у підготовку терактів та здійснення диверсій. Тому, якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів, збір інформації про військові об’єкти або інші протиправні дії, необхідно негайно повідомляти про це до спецслужби.

Дивіться заяву СБУ

Що відомо про СБУ / Главред - інфографіка

Загрози РФ на День Незалежності - головне

Як повідомляв Главред, країна-агресор Росія може використати День Незалежності для нового масованого удару - такий сценарій не варто скидати з рахунків, хоча й передбачити його зараз практично неможливо. Про це заявив народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

Напередодні Дня Незалежності України Росія може посилити обстріли. Про це свідчить рекомендація Федерального міністерства закордонних справ Німеччини щодо обмеження поїздок громадян ФРН до України.

Служба безпеки України готує нові операції проти російської агресії. Також у СБУ проведуть чистку серед співробітників, які діють не в інтересах держави. Відповідні кроки схвалив президент України Володимир Зеленський після доповіді керівництва СБУ.

Читайте також:

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред