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В СБУ розкрили підсумки операції з примусу Росії до миру - що вдалось

Юрій Берендій
4 серпня 2026, 19:33
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СБУ оприлюднила підсумки 40-денної кампанії.
В СБУ розкрили підсумки операції з примусу Росії до миру - що вдалось
СБУ підбила підсумки 40-денної операції та назвала результати ударів / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові факти

  • СБУ за 40 днів уразила понад 100 об'єктів у тилу РФ
  • На фронті під ударами опинилися понад 21 тис. цілей
  • Президент погодив нові операції для СБУ

Служба безпеки України заявила про завершення 40-денної кампанії впливу на Росію для завершення війни, у межах якої було уражено понад 100 стратегічних об'єктів у тилу ворога та більш як 21 тисячу військових цілей на фронті. Президент Володимир Зеленський також погодив керівнику СБУ нові операції. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram.

Кампанія охопила удари по підприємствах військово-промислового комплексу, авіабазах, засобах протиповітряної оборони, командних пунктах, військових кораблях, танкерах "тіньового флоту", нафтопереробних заводах, а також транспортній і військовій логістиці.

відео дня

"У межах 40-денної кампанії впливу на державу-агресора, затвердженої президентом України Володимиром Зеленським, Служба безпеки здійснила понад 100 успішних уражень стратегічно важливих об'єктів на території РФ і тимчасово окупованих територіях України. Крім того, президент погодив очільнику СБУ генерал-майору Олександру Покладу нові операції", - повідомили у СБУ.

В СБУ розкрили підсумки операції з примусу Росії до миру - що вдалось
"Тіньовий флот" РФ / Інфографіка: Главред

Одним із головних напрямків операції стало послаблення російської авіаційної складової та систем протиповітряної оборони. Під ударами опинилися військові аеродроми в Криму та на території РФ, а також низка важливих елементів ППО.

"У результаті операцій було знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, підтверджено ураження двох винищувачів Су-35 і двох навчально-бойових літаків Л-39, уражено ангари з літаками Су-24, Су-30 і Су-30СМ, ангари з безпілотниками Shahed та паливну інфраструктуру аеродромів", - зазначили у спецслужбі.

Окремий акцент зробили на ударах по паливно-енергетичному сектору Росії. За даними СБУ, протягом кампанії було атаковано 14 нафтопереробних заводів, десятки нафтобаз, резервуарних парків, нафтоперекачувальних станцій, нафтових терміналів і морську платформу родовища "Філановського" у Каспійському морі.

Також спецслужба повідомила про системні удари по суднах російського "тіньового флоту", які використовуються для обходу міжнародних санкцій.

"Під удари потрапили танкери Blue, Louise 1, Banda, Avero, а також два вантажні судна, що перебували під міжнародними санкціями", - повідомили у СБУ.

Окремо у спецслужбі підбили підсумки роботи своїх підрозділів безпосередньо на лінії бойового зіткнення. За оприлюдненими даними, підрозділи СБУ завдали значних втрат техніці, безпілотним системам і живій силі противника.

"За вказаний період було уражено 24 танки, 63 бойові броньовані машини, 124 артилерійські системи, 22 реактивні системи залпового вогню, 40 засобів ППО та 14 літаків і гелікоптерів. Уражено понад 11 тисяч БпЛА та наземних роботизованих комплексів, зокрема 176 безпілотників типу Shahed, а також 712 розрахунків БпЛА разом із позиціями, пусковими установками та обладнанням", - повідомили у СБУ.

Що відомо про СБУ
Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Хто може допомагати Україні бити по Росії - коментар експерта

США могли допомагати Україні під час проведення операцій у Каспійському морі, надаючи розвідувальну інформацію. Водночас немає підстав стверджувати, що Вашингтон погоджував кожен окремий удар. Про це повідомив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв'ю Главреду.

Експерт припускає, що взаємодія між Києвом і Вашингтоном могла стосуватися окремих питань підготовки таких операцій. На його думку, ключову роль у цьому могла відігравати саме інформаційна підтримка.

"Думаю, Україна діє, виходячи зі своїх стратегічних та тактичних завдань. Безперечно, американці не могли не помітити таких ударів. Але чи санкціонували вони їх сказати не можу", - зазначив Семиволос.

Водночас він вважає, що українська сторона не потребує погодження кожної бойової дії із союзниками. За його словами, допомога США потенційно може полягати у наданні розвідувальних даних, тоді як рішення щодо застосування отриманої інформації Київ ухвалює самостійно.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, губернатор Саратовської області підтвердив факт атаки безпілотників на промислові та військові об'єкти у регіоні. Унаслідок нічної операції палають НПЗ та аеродром, що супроводжувалося великими пожежами й вибухами. За даними місцевої влади, горіла установка ЕЛОУ-АВТ-6 і обсяг переробки заводу становив близько 4,8 млн тонн на рік.

Генеральний штаб повідомив про ураження важливих об'єктів на території Росії в нічній серії ударів. За інформацією ГШ було підтверджено влучання по аеродрому "Енгельс" та Саратовському НПЗ. Саратовський НПЗ належить до найбільших підприємств Поволжя з проєктною потужністю близько 7 млн тонн на рік і пов'язаною із забезпеченням ВПК РФ.

Президент Володимир Зеленський підтвердив успішне ураження низки військових і енергетичних об'єктів на території Росії. Зокрема, йдеться про удари по Саратову, Калузькій і Брянській областях. За словами президента, удари по двох стратегічних об'єктах у Саратові були завдані на відстані понад 600 кілометрів від лінії фронту.

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Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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