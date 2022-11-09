Агітатор, православний фанатик і багатодітний батько: біографія херсонського колаборанта Стремоусова

Біографія Херсонського колаборанта Стремоусова / колаж фото VGA_Kherson / Telegram і скріншот з відео

Біографія Стремоусова

Кирило Стремоусов народився 26 грудня 1976 року в селищі Гольмовський. Цей населений пункт знаходиться в межах міста Горлівка, що на Донеччині (зараз воно тимчасово окуповане бойовиками "ДНР".

Вищу освіту здобув у Тернопільській Академії народного господарства. І вперше став відомий як працівник рибної інспекції на Херсонщині.

Потім зайнявся приватним бізнесом і заснувати фірму "Вега". І кілька років торгував продовольством і промишляв виловом риби.

У 2009 році Стремоусов відкрив так зване інформагентство "Таврія-ньюс". І став називати себе журналістом. Хоча здебільшого швидше працював агітатором-горлопаном і регулярно влаштовував скандали з приводу нібито утиску російської мови владою України. Це все швидко підхоплювалося російськими пропагандистськими ЗМІ.

Брав участь Стремоусов і в рейдерських скандалах. Зокрема, йому приписують такий епізод - у 2010 році він нібито оманою змусив профспілку місцевого заводу ім. Петровського захопити владу на цьому підприємстві.

У 2013 році Стремоусов організовував нібито спортивні заходи за назвою "Російські пробіжки". А потім спробував домогтися популярності в українських ЗМІ під личиною мандрівника.

Паралельно Стремоусов був активістом напівлегальної громадської організації "Концепція громадської безпеки". Її учасники в Херсоні брали участь в місцевих антимайданах і регулярно били проєвропейськи налаштованих жителів міста. Більш того, в грудні 2013 року він заснував відкрив ГО "За президента" ‒ явно маючи на увазі Януковича.

У 2016 році місцеві громадські діячі особливо відзначали зростання активності проросійських сил на Херсонщині. І саме тоді Стремоусов утворити ще одну "каламутну" ГО "Український центр екологічної самооборони".

У 2017 році він особисто брав участь у бійці в міськраді Херсона, побиття поліцейського. У 2018 році стріляв і поранити з травматичної зброї охоронця платного пляжу. І, зрештою, напасть на співробітників СБУ, які везли під конвоєм "депутата" Євпаторійської міськради тимчасового окупованого Криму Сергія Осьмініна.

У тому ж 2018 році Стремоусов несподівано очолив Херсонську міськорганізацію Соціалістичної партії України. Але вже в 2019-му був виключений-швидше за все за атака на редакцію міської газети "Новий день" (причому з перестрілкою).

Влітку Стремоусов балотувався по одномандатному округу до Верховної Ради, але зазнав потужного фіаско ‒ набрав всього лише 1,74% голосів.

Після початку епідемії коронавірусу Covid-19 Стремоусов трохи став відомий як антиваксер і паралельно намагався підривати довіру херсонців до дій влади по боротьбі з цією інфекцією.

У 2020 році Стремоусов здійснив нове напад на працівників ЗМІ - цього разу на працівника порталу "Вгору" Дмитра Багненка. Влітку в Стремоусову з обшуками приходивши співробітники СБУ - в рамках розслідування справи про мережу агентів ФСБ на Херсонщині. Правда, потім справа заглохла.

Стремоусов ще брав участь у виборах мера Херсона ‒ але знову зазнав нищівної поразки.

У 2021 році Стремоусов зачаївся і не давав про себе знати. І знову виринув вже після початку окупації Херсона російськими військами ‒ вже 16 березня 2022 року як "керівник комітету порятунку Херсонської області "За мир і порядок"". І категорично підтримав усі звірства окупантів.

Пізніше росіяни оформили його колаборантство і призначили "керівником військово-цивільної адміністрації Херсонської області".

Крім того, в останні роки Стремоусов випинав себе як православного віруючого. У нього п'ятеро дітей і його нинішня дружина зараз вагітна шостою дитиною.