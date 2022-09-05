Колаборанта Стремоусова запрошують до Миколаєва: раніше він погрожував захопити місто

Кирило Стремоусов відзначився новою маячнею після втечі в Росію.
Херсонський колаборант Кирило Стремоусов вибухнув черговою маячнею про "нацистів". На тлі Антонівського мосту він пригрозив "звільнити" Миколаєв.
У соцмережах він заявив, що" ніяких нацистів в Херсоні не буде", ймовірно кажучи про російську армію. Крім того, Стремоусов збрехав, що Збройні Сили України нібито провалили контрнаступ.
Зрадник також розмріявся, що російські війська захоплять Миколаїв і "звільнять" місто від "нацистів".
Висловлювання колаборанта прокоментував спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.
За його словами, Стремоусов дійсно може опинитися в Миколаєві, але в якості підсудного. Також спікер ОВВА припустив, що саме у звільненому від російських окупантів Херсоні колаборант відбуватиме тюремний термін.
"Божевільний Херсонський колаборант Стремоусов в цей час погрожує дійти до Миколаєва. Хоча сам ще на початку українського контрнаступу втік до Росії. А я йому вірю. Він дійде. Тому, що в Миколаєві його судитимуть, у звільненому Херсоні він сидітиме у в'язниці", – повідомив Братчук.
Як повідомляв Главред, нещодавно Стремоусов зганьбився під час одного із заходів. Виступаючи перед присутніми в Голій Пристані, він вирішив блиснути інтелектом і виголосив довгу тираду про призначення колаборантів на півдні України.
Однак, не придумавши нічого кращого, Стремоусов назвав собі подібних"промежиною" і взявся цитувати пісню недвозначного змісту з сумнівним текстом.
Раніше у" гауляйтера " Херсона Кирила Стремоусова стався серцевий напад. Його довелося "відкачувати" медикам. У супроводі численних охоронців його доставили в одну з лікарень міста.
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