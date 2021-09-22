"Це не мій прапор": під Дніпром дівчина спалила символ України під регіт друзів

Дівчина спалює прапор України / скріншот

Неповнолітня мешканка Кам'янського Дніпропетровської області на камеру спалила прапор України. Інцидент знімали на камеру друзі дівчини.

Як свідчать кадри, які опублікував Telegram-канал Катарсис, дівчина взяла прапорець і підставила його під запальничку. Коли у неї запитали, навіщо вона це робить, дівчина відповіла, що це не її прапор.

Діалог був такий:

"Навіщо ти це робиш, дурненька?"

"Це не мій прапор все одно".

Реклама

"Це прапор твоєї країни".

"Ну, він не мій".

Звуть дівчину Єва Шапаренко, вона вже закрила свою сторінку в соцмережах.

Імовірно, вона відвідує місцеве модельне агентство. Після розголосу інциденту адміністрація закладу написала, що дівчину вже виключили.

t.me/catars_is

Як повідомляв Главред, у Новояворівську Львівської області дівчина потрапила у скандал після того, як в TikTok опублікувала відео із бездомними собаками, супроводивши його підписом "Пішли воювати за Україну".

У соцмережах дві дівчини опублікували відео, на якому спалюють футболку з гербом України. Після хвилі обурення одна з дівчат вибачилася.