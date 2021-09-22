"Це не мій прапор": під Дніпром дівчина спалила символ України під регіт друзів

Мешканка Кам'янського взяла прапорець і підставила його під запальничку. Коли у неї запитали, навіщо вона це робить, дівчина відповіла, що це не її стяг.
Неповнолітня мешканка Кам'янського Дніпропетровської області на камеру спалила прапор України. Інцидент знімали на камеру друзі дівчини.
Як свідчать кадри, які опублікував Telegram-канал Катарсис, дівчина взяла прапорець і підставила його під запальничку. Коли у неї запитали, навіщо вона це робить, дівчина відповіла, що це не її прапор.
Діалог був такий:
"Навіщо ти це робиш, дурненька?"
"Це не мій прапор все одно".
"Це прапор твоєї країни".
"Ну, він не мій".
Звуть дівчину Єва Шапаренко, вона вже закрила свою сторінку в соцмережах.
Імовірно, вона відвідує місцеве модельне агентство. Після розголосу інциденту адміністрація закладу написала, що дівчину вже виключили.
Як повідомляв Главред, у Новояворівську Львівської області дівчина потрапила у скандал після того, як в TikTok опублікувала відео із бездомними собаками, супроводивши його підписом "Пішли воювати за Україну".
У соцмережах дві дівчини опублікували відео, на якому спалюють футболку з гербом України. Після хвилі обурення одна з дівчат вибачилася.