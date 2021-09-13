Спав з каністрою від бензину: на Вінниччині рецидивіст живцем спалив свого родича

Будинок загиблого / НПУ

У Вінницькій області 25-річний хлопець живцем спалив власного родича. При цьому його жертва була інвалідом.

Вбивця спланував свою справу. Він дочекався поки родич засне, облив його бензином і підпалив. 56-річний загиблий, який пересувався за допомогою милиць, помер на місці.

Як повідомляє поліція Вінницької області, вбивця місяць тому звільнився з в'язниці, де відбував покарання за майнові злочини.

Відомо, що напередодні цього трагічного випадку чоловіки розпивали алкогольні напої. Однак в якийсь момент між ними спалахнув конфлікт.

Правоохоронці виявили речові докази того, що будинок підпалили. Вони знайшли каністру з-під палива прямо в ліжку загиблого. А самого зловмисника затримали неподалік від місця скоєння злочину.

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Його взяли під варту. За такий злочин хлопцеві загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, сьогодні у Запоріжжі на проспекті Соборності стався несамовитий інцидент. Жінка відкрила вікно і виставила дитину на край підвіконня, бурмочучи незрозумілі слова. Мати поставила дівчинку 2-4 років край підвіконня і практично не тримала. Очевидці викликали поліцію, а тим часом кричали матері, щоб вона прибрала дитину з підвіконня. Але вона не реагувала.

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