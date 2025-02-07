Тіла діставали з-під завалів: Росія завдала удару КАБами по житловому будинку

Агресори скинули три керовані авіаційні бомби на двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.

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Ворог завдав ворожого авіаудару по житловому будинку на Сумщині / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Офіс генпрокурора

Ввечері 6 лютого Росія атакувала село Миропілля на Сумщині. Офіс генпрокурора повідомив в Telegram, що внаслідок ворожого авіаудару по житловому будинку є загиблі.

"6 лютого 2025 року близько 23:20 окупанти скинули, за попередньою інформацією, три керовані авіаційні бомби на двоповерховий багатоквартирний житловий будинок у с. Миропілля Сумського району", - зазначили в Офісі генпрокурора.

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На жаль, внаслідок атаки ворога загинули 3 людини – їхні тіла дістали з-під завалів.

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями ведуть документацію наслідків обстрілу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.

Удари Росії по Україні - що відомо

Главред писав, що у ніч на 6 лютого агресори з Росії випустили по Україні 77 дронів і дві балістичні ракети. Більшість цілей вдалося збити силами ППО, однак є наслідки в трьох областях. Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Черкаська та Дніпропетровська області.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, всього збито 81 дрон зі 112. Ворожі дрони знешкоджено у 13 українських областях, а саме: у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Ба більше, за даними Forbes, РФ вдруге запустила "Орешник" по Україні. Однак ця ракета не досягла мети і вибухнула на території країни-агресорки.

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