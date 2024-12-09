Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ТЦК можуть мобілізовувати українців і без поліцейських - глава МВС

Віталій Кірсанов
9 грудня 2024, 11:15
683
Ігор Клименко визнав, що з боку співробітників ТЦК і військовозобов'язаних фіксуються перевищення повноважень, але це "поодинокі випадки".
Клименко, поліція, ТСК
Клименко вважає, що ТЦК можуть працювати без поліцейських / колаж: Главред, фото: МВС України, Чернігівський обласний ТЦК і СП

Основні тези Клименка:

  • Поліція охороняє публічний порядок
  • ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян
  • Українці агресивно реагують на мобілізацію

Поліцейські наділені функціями з охорони правопорядку, тому співробітники ТЦК можуть виконувати завдання з мобілізації без поліції. Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише РБК-Україна.

"Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І незважаючи на те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять - це офіційні запити в Нацпол, щоб ми супроводжували працівників ТЦК", - сказав він.

відео дня

Клименко назвав "риторичним" питання, чи має бути поліція з ТЦК, чи має справи важливіші.

"Потрібно дивитися на кожен регіон і на можливості кожного підрозділу ТЦК у цих регіонах виконувати свої функції. Але, я думаю, ТЦК можуть це робити і без Нацполу, вони мають відповідні права", - заявив міністр.

За його словами, певні "поодинокі випадки" під час мобілізації, які громадяни "намагаються посмакувати", пізніше активно висвітлюють російські пропагандисти, роблячи внесок у "немобілізацію".

"І люди починають досить агресивно реагувати. У деяких випадках вони мають рацію - є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку і військове командування, щоб мінімізувати такі випадки", - зазначив Клименко.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що норми щодо зарплати на підприємствах, які планують забронювати своїх співробітників, є справедливими. Вони відповідають принципу "Воюй або працюй".

Речник оперативного командування "Захід" Збройних сил України Олег Домбровський заявив, що на сьогодні Україна не має потреби в мобілізації чоловіків 18-25 років.

Голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак заявив, що особи, які наступного року вступатимуть до аспірантури на контракт, ймовірно, не матимуть права на відстрочку від мобілізації.

Читайте також:

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація Ігор Клименко ТЦК та СП
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Армія РФ проводить ротацію: противник готується до нових штурмів

Армія РФ проводить ротацію: противник готується до нових штурмів

12:30Україна
500 КАбів і понад 400 дронів за тиждень: Зеленський зробив заяву про масовані удари РФ

500 КАбів і понад 400 дронів за тиждень: Зеленський зробив заяву про масовані удари РФ

11:55Україна
Росіяни наближаються до Покровська "не з позиції сили": у Forbes розкрили план РФ

Росіяни наближаються до Покровська "не з позиції сили": у Forbes розкрили план РФ

11:39Україна
Реклама

Популярне

Більше
Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

Де помилка на картинці: лише одиниці знайдуть відповідь за 4 секунди

Де помилка на картинці: лише одиниці знайдуть відповідь за 4 секунди

У Путіна відповіли Трампу і вибухнули "умовами" завершення війни

У Путіна відповіли Трампу і вибухнули "умовами" завершення війни

Путін вибрав нову ціль і дату для удару Орешником: з'явився тривожний прогноз

Путін вибрав нову ціль і дату для удару Орешником: з'явився тривожний прогноз

"Брехлива, дешева": відома українська гумористка "пройшлася" по Тіні Кароль

"Брехлива, дешева": відома українська гумористка "пройшлася" по Тіні Кароль

Останні новини

12:52

До Києва приїхали конкурент Шольца на виборах і прем'єр Естонії: про що говоритимуть із Зеленським

12:51

"Путін має думати, що  настав час укласти мир, тому що він програв": Трамп зробив заяву

12:50

5 найщасливіших знаків зодіаку у 2025 році

12:49

Що приготувати на Святвечір: абсолютно новий рецепт вінігрету - смакотаВідео

12:40

У 2025 році вимоги до виходу на пенсію стануть жорсткішими: ПФУ назвав нові правила

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:30

Армія РФ проводить ротацію: противник готується до нових штурмів

11:55

500 КАбів і понад 400 дронів за тиждень: Зеленський зробив заяву про масовані удари РФВідео

11:46

"Звалили всі": росіяни накинулися на Крістіну Орбакайте - що сталося

11:39

Росіяни наближаються до Покровська "не з позиції сили": у Forbes розкрили план РФ

Реклама
11:24

Картопля звариться у 2 рази швидше: що додати в каструлю

11:15

ТЦК можуть мобілізовувати українців і без поліцейських - глава МВС

11:00

Графіки відключень світла змінили: у Києві та трьох областях світла буде менше

10:31

Дрони "Sea Baby" влаштували "пекло" вертольотам та катерам РФ: унікальна операція СБУВідео

10:30

Китайський гороскоп на завтра 10 грудня: Драконам - нерви, Коням - тривога

10:30

Армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя: в ISW описали ситуацію

10:24

"Дарувала відчуття безпеки": скорботний Чак Норріс повідомив про горе в родині

09:57

Зрадницю Ані Лорак застукали з російським співаком-путіністом - деталі

09:52

Як швидко і надовго позбутися неприємного запаху зі зливу раковини

09:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 грудня (оновлюється)

09:44

"Є дві основні складові": експерт назвав справжні цілі візиту Єрмака до СШАВідео

Реклама
09:35

У центрі Донецька підірвали начальника Оленівської колонії: він померВідео

09:21

$200 млрд і 700 тисяч осіб: у Пентагоні назвали втрати РФ на війні в Україні

09:09

"Брехлива, дешева": відома українська гумористка "пройшлася" по Тіні Кароль

08:33

"Рамштайн" і військова допомога: Умеров і Остін провели телефонну розмову

08:31

Відключення світла в Україні - графіки на 9 грудня (оновлюється)

08:26

Карта Deep State онлайн за 9 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

Окупанти просунулися поблизу 5 населених пунктів у Донецькій області - Deep State

08:10

Сирійська катастрофа КремляПогляд

07:48

"Уві сні я бачу": Ольга Сумська висловилася про скандал зі своєю сестрою

07:37

Чим відрізняються 2 зображення дня народження: лише геній знайде відмінності за 18 секунд

07:16

Падіння режиму Асада є поразкою Путіна - аналітики ISW

06:10

Росія проявляє терор цивільного населення УкраїниПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти суддю

04:27

Чому під час зльоту та посадки потрібно піднімати шторки: моторошна відповідь стюардеси

03:44

Гороскоп на завтра 10 грудня: Овнам - благословенний день, Рибам - великий прибуток

02:30

Загроза оточення Торецька: у ЗСУ зробили важливу заяву

02:00

Міша Крупін зізнався, чому досі не служить в ЗСУ

01:30

Наталія Могилевська розповіла, з чого почалися її стосунки з третім чоловіком

00:30

"Пологи пройшли легко і красиво": Астаф'єва прокоментувала чутки про вагітність

08 грудня, неділя
23:22

Трамп зробив гучну заяву після чуток щодо таємних переговорів з Путіним

Реклама
22:46

США вдарили по цілях ІДІЛ в Сирії на тлі краху режиму Асада: заява Байдена

22:06

Соломія Вітвіцька розповіла про героїзм коханого на фронтіВідео

22:03

Борт злетів із бази РФ: ЗМІ розкрили деталі втечі Асада із Сирії

21:29

Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

20:52

Путін вибрав нову ціль і дату для удару Орешником: з'явився тривожний прогноз

20:18

Колишня дружина Андрія Пятова засвітилася в компанії футболіста

19:57

"Першими втекли "шишки": в ГУР розкрили, як РФ врятувала Асада та генералів РФ

19:40

Переговори Трампа з Путіним: експерт розкрив імовірний сценарійВідео

19:30

Повалення Асада та деталі переговорів з Трампом: головні новини України (дайджест)

19:24

Похолодання, сніг та дощі: коли в Україні різко зміниться погода

Новий рік 2025
У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти