ТЦК можуть мобілізовувати українців і без поліцейських - глава МВС

Ігор Клименко визнав, що з боку співробітників ТЦК і військовозобов'язаних фіксуються перевищення повноважень, але це "поодинокі випадки".

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Клименко вважає, що ТЦК можуть працювати без поліцейських / колаж: Главред, фото: МВС України, Чернігівський обласний ТЦК і СП

Основні тези Клименка:

Поліція охороняє публічний порядок

ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян

Українці агресивно реагують на мобілізацію

Поліцейські наділені функціями з охорони правопорядку, тому співробітники ТЦК можуть виконувати завдання з мобілізації без поліції. Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише РБК-Україна.

"Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І незважаючи на те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять - це офіційні запити в Нацпол, щоб ми супроводжували працівників ТЦК", - сказав він. відео дня

Клименко назвав "риторичним" питання, чи має бути поліція з ТЦК, чи має справи важливіші.

"Потрібно дивитися на кожен регіон і на можливості кожного підрозділу ТЦК у цих регіонах виконувати свої функції. Але, я думаю, ТЦК можуть це робити і без Нацполу, вони мають відповідні права", - заявив міністр.

За його словами, певні "поодинокі випадки" під час мобілізації, які громадяни "намагаються посмакувати", пізніше активно висвітлюють російські пропагандисти, роблячи внесок у "немобілізацію".

"І люди починають досить агресивно реагувати. У деяких випадках вони мають рацію - є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку і військове командування, щоб мінімізувати такі випадки", - зазначив Клименко.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що норми щодо зарплати на підприємствах, які планують забронювати своїх співробітників, є справедливими. Вони відповідають принципу "Воюй або працюй".

Речник оперативного командування "Захід" Збройних сил України Олег Домбровський заявив, що на сьогодні Україна не має потреби в мобілізації чоловіків 18-25 років.

Голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак заявив, що особи, які наступного року вступатимуть до аспірантури на контракт, ймовірно, не матимуть права на відстрочку від мобілізації.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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