Мобілізація аспірантів: у Раді відповіли, чи матимуть вони відстрочку у 2025 році

Питання надання аспірантам відстрочки від мобілізації буде вирішуватися Міністерством освіти і науки та Кабінетом Міністрів.

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Мобілізація аспірантів в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Ймовірно, аспіранти не матимуть відстрочки від мобілізації

Рішення щодо відстрочки від мобілізації аспірантів ухвалять наприкінці 2024 або на початку 2025 року

Особи, які в наступному році вступатимуть до аспірантури на контракт, ймовірно, не матимуть права на відстрочку від мобілізації. Про це заявив голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак у коментарі "УП. Життя".

За даними МОН, у 2024 році, аспіранти на контрактній основі мають можливість навчатися тільки за заочною або вечірньою формою навчання, що не надає права на відстрочку від мобілізації.

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"Це було зроблено через аномальне перевищення – в десятки разів – норми охочих навчатися на аспірантурі. Тому на цей рік вирішили відмовитися від денної контрактної форми, але компенсували це кількістю бюджетних місць для тих, хто справді хоче навчатися. Також поставили своєрідний "фільтр" – вступні іспити для відбору абітурієнтів", – повідомив Бабак.

При цьому голова освітнього комітету ВРУ додав, що скоріше за все, у наступному році цю практику продовжать.

"Рішення ще не ухвалене. На одному із засідань комітету разом із Міносвіти й науки ми проаналізуємо, які результати дало обмеження цього року. Рішення залишається за МОН та Кабінетом міністрів. Наразі немає законодавчих запобіжників для обмеження доступу до контрактної аспірантури", – зазначив депутат.

За його словами, рішення про відстрочку від мобілізації можуть ухвалити наприкінці 2024 року або на початку 2025-го.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на Financial Times, в Україні хочуть мобілізувати 160 тисяч людей. Водночас деякі джерела видання на умовах анонімності заявляють про можливість призвати лише до 100 тисяч людей.

У середу, 20 листопада, Верховна Рада підтримала законопроєкт №12104 про надання права на відстрочку цивільним громадянам, які пройшли полон. Окрім цього, за словами народного депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, законопроєкт спрощує порядок надання відстрочки від мобілізації тим, чиї близькі родичі зникли безвісти.

Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що з 1 грудня 2024 року процес бронювання працівників від мобілізації буде доступний лише в електронному вигляді через портал "Дія". За його словами, електронний формат дозволяє оперативно надавати статус броні та відображати його в системі.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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