Мобілізація 18-річних: у ЗСУ сказали, чи настав час приймати таке рішення

Держава не ставить собі за мету залучати молодь віком від 18 до 25 років на фронті.

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Мобілізація 18-річних / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Ключові тези із заяви:

Україна не має потреби у мобілізації чоловіків 18-25 років

Це лише наміри та думки посадовців у США

Рішення про мобілізацію з 18 років залежатиме від ситуації на фронті

На сьогодні Україна не має потреби у мобілізації чоловіків 18-25 років. Про це заявив речник оперативного командування "Захід" Збройних сил України Олег Домбровський в інтерв’ю "Еспресо.Захід".

За його словами, зараз мобілізаційного ресурсу достатньо, щоб забезпечити потреби армії.

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"Мобілізація з 18 років - лише наміри та думки посадовців у Сполучених штатах Америки. Ми керуємося вимогами нашого чинного законодавства, а також потребами у Збройних силах України", - наголосив він.

Речник ОК "Захід" підкреслив, що рішення щодо мобілізації ухвалює Верховна Рада України разом з Радою національної безпеки і оборони України та ставкою Верховного Головнокомандувача.

"Це складна річ, яка не має залежати від зовнішнього впливу і суверенне право нашої країни вирішувати, з якого віку має починатися мобілізація", - додав він.

Домбровський також заявив, що обговорювати зниження мобілізаційного порогу на різних рівнях можна, але потреби наразі немає.

"Доречність мобілізації з 18 років залежатиме від того, яка ситуація складається на лінії бойового зіткнення. Звісно, якщо час того буде вимагати, можливо, будуть переглядати норми, але наразі такої необхідності немає", - підсумував речник ОК "Захід".

Мобілізація / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, офіцер секції оперативного планування з боєм батальйону Свобода Андрій Кривущенко заявив, що поспішати з мобілізацією 18-річних українців немає сенсу. Україна не може відправити на фронт всю націю.

Голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак повідомив, що особи, які в наступному році вступатимуть до аспірантури на контракт, ймовірно, не матимуть права на відстрочку від мобілізації.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що з 1 грудня 2024 року процес бронювання працівників від мобілізації буде доступний лише в електронному вигляді через портал "Дія".

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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