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Бронь від мобілізації: кому з українців світить статус і як його отримати

Олексій Тесля
2 грудня 2024, 21:25
193
В Україні визначили критично важливі підприємства в різних галузях економіки.
Бронь від мобілізації: кому з українців світить статус і як його отримати
Українцям розповіли про бронювання від мобілізації / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

Основне:

  • В Україні 20 тисяч критично важливих підприємств
  • Бронювати працівників можна до 28 лютого 2025 року

Заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Коваль прокоментувала питання бронювання від мобілізації.

В Україні налічується близько 20 тисяч підприємств, які визначені як критично важливі, наголосила вона в коментарі "Громадському радіо".

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За словами представниці Мінцифри, до 15 жовтня вже було визначено критично важливі підприємства в різних галузях економіки.

"Більшість із них пройшли аудит і зберегли статус критичних. Для таких підприємств уже зараз можна бронювати працівників, але тільки до 28 лютого 2025 року", - пояснила вона.

Водночас чиновниця нагадала, що всі підприємства мають підтвердити статус критичності до 28 лютого 2025 року.

Підприємства, які не подадуть документи на підтвердження, будуть позбавлені статусу критично важливих, а всі їхні працівники втратять бронювання, додала Коваль.

Бронь від мобілізації: кому з українців світить статус і як його отримати
/ фото: Главред

Умови бронювання

За словами Коваль, щоб зберегти статус критично важливого підприємства, компанії мають задовольняти низку нових вимог. Серед них:

  • Середня заробітна плата - не менше 20 тисяч гривень на місяць;
  • Відсутність податкових боргів.

Але якщо виявиться, що заброньований працівник отримує менше 20 тис. грн щомісяця - компанію позбавлять статусу критично важливого. Крім того, шість місяців компанія матиме заборону на повторну подачу документів для отримання бронювання.

Раніше повідомлялося, що в Україні розширили перелік професій для бронювання. Зарплата заброньованих працівників має становити щонайменше 20 тисяч гривень, крім комунальних та державних установ.

Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів змінить підходи до звільнення співробітників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться правил присвоєння підприємствам статусу "критично важливого", врахування рівня зарплат, а також регіональних і галузевих критеріїв.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки спростували заяву нардепа і повідомили, що особи, які підлягають мобілізації та працевлаштувалися після 18 травня 2024 року, можуть бути заброньовані за стандартною процедурою, як і всі інші.

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Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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